Группа Blur воссоединится в 2023 году

Британская группа Blur воссоединится летом 2023 года. Коллектив запланировал концерт в честь своего 35-летия. Об этом сообщил The Guardian. РИА Новости, 15.11.2022

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Британская группа Blur воссоединится летом 2023 года. Коллектив запланировал концерт в честь своего 35-летия. Об этом сообщил The Guardian.Мероприятие состоится на лондонском стадионе Уэмбли восьмого июля. На разогреве выступят рэпер Slowthai, поп-музыкант Self Esteem и восходящий экспериментальный поп-дуэт Jockstrap.Его поддержал гитарист Грэм Коксон. Он заявил, что концерты коллектива всегда были для него "чем-то потрясающим". Последнее полноценное выступление команды состоялось в 2015 году в Великобритании. Британская рок-группа Blur была основана в 1988 году в Лондоне. Музыканты получили популярность в 1990-е. Они экспериментировали с разными направлениями: от брит-попа до электронной музыки. Последний альбом коллектива The Magic Whip вышел в 2015 году. Ранее СМИ сообщили о планах Rolling Stones выпустить новый альбом впервые за 18 лет. Он выйдет, предположительно, летом 2023 года.

