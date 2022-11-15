https://ria.ru/20221115/blur-1831716783.html
Группа Blur воссоединится в 2023 году
Группа Blur воссоединится в 2023 году - РИА Новости, 15.11.2022
Группа Blur воссоединится в 2023 году
Британская группа Blur воссоединится летом 2023 года. Коллектив запланировал концерт в честь своего 35-летия. Об этом сообщил The Guardian. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:01
2022-11-15T18:01
2022-11-15T18:01
шоубиз
blur
великобритания
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Британская группа Blur воссоединится летом 2023 года. Коллектив запланировал концерт в честь своего 35-летия. Об этом сообщил The Guardian.Мероприятие состоится на лондонском стадионе Уэмбли восьмого июля. На разогреве выступят рэпер Slowthai, поп-музыкант Self Esteem и восходящий экспериментальный поп-дуэт Jockstrap.Его поддержал гитарист Грэм Коксон. Он заявил, что концерты коллектива всегда были для него "чем-то потрясающим". Последнее полноценное выступление команды состоялось в 2015 году в Великобритании. Британская рок-группа Blur была основана в 1988 году в Лондоне. Музыканты получили популярность в 1990-е. Они экспериментировали с разными направлениями: от брит-попа до электронной музыки. Последний альбом коллектива The Magic Whip вышел в 2015 году. Ранее СМИ сообщили о планах Rolling Stones выпустить новый альбом впервые за 18 лет. Он выйдет, предположительно, летом 2023 года.
https://ria.ru/20221115/kobeyn-1831543545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
blur, великобритания
Шоубиз, Blur, Великобритания
Группа Blur воссоединится в 2023 году
Британская группа Blur воссоединится в 2023 году после семилетнего перерыва
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Британская группа Blur воссоединится летом 2023 года. Коллектив запланировал концерт в честь своего 35-летия. Об этом сообщил
The Guardian.
Мероприятие состоится на лондонском стадионе Уэмбли восьмого июля. На разогреве выступят рэпер Slowthai, поп-музыкант Self Esteem и восходящий экспериментальный поп-дуэт Jockstrap.
"Нам действительно нравится играть эти песни. И мы подумали, что самое время сделать это снова", – сообщил фронтмен группы Деймон Албарн.
Его поддержал гитарист Грэм Коксон. Он заявил, что концерты коллектива всегда были для него "чем-то потрясающим".
Последнее полноценное выступление команды состоялось в 2015 году в Великобритании.
Британская рок-группа Blur была основана в 1988 году в Лондоне. Музыканты получили популярность в 1990-е. Они экспериментировали с разными направлениями: от брит-попа до электронной музыки. Последний альбом коллектива The Magic Whip вышел в 2015 году.
Ранее СМИ сообщили
о планах Rolling Stones выпустить новый альбом впервые за 18 лет. Он выйдет, предположительно, летом 2023 года.