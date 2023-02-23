https://ria.ru/20230223/ssha-1854056004.html
Белому дому пришлось извиняться за слова о президенте
Белому дому пришлось извиняться за слова о президенте - РИА Новости, 23.02.2023
Белому дому пришлось извиняться за слова о президенте
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась, назвав Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Джо Байдена. Отрывок ее речи... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T23:10
2023-02-23T23:10
2023-02-23T23:10
в мире
огайо
карин жан-пьер
барак обама
джо байден
сша
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась, назвав Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Джо Байдена. Отрывок ее речи появился в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC)."Итак, как вы знаете, меньше часа назад президент Обама сделал заявление", — сказала представитель Белого дома.Журналисты подняли шум и громко засмеялись, а спикеру пришлось несколько раз извиниться.Новость Жан-Пьер касалась крушения грузового поезда с химикатами в штате Огайо. Грузовой состав сошел с рельсов 3 февраля. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества.
https://ria.ru/20230223/bayden-1854019435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, огайо, карин жан-пьер, барак обама, джо байден, сша
В мире, Огайо, Карин Жан-Пьер, Барак Обама, Джо Байден, США
Белому дому пришлось извиняться за слова о президенте
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала Обаму действующим президентом США