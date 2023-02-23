https://ria.ru/20230223/ssha-1854056004.html

Белому дому пришлось извиняться за слова о президенте

Белому дому пришлось извиняться за слова о президенте - РИА Новости, 23.02.2023

Белому дому пришлось извиняться за слова о президенте

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась, назвав Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Джо Байдена. Отрывок ее речи... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T23:10

2023-02-23T23:10

2023-02-23T23:10

в мире

огайо

карин жан-пьер

барак обама

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787133054_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0eaff265970116cd49eaae40d5985e2a.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась, назвав Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Джо Байдена. Отрывок ее речи появился в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC)."Итак, как вы знаете, меньше часа назад президент Обама сделал заявление", — сказала представитель Белого дома.Журналисты подняли шум и громко засмеялись, а спикеру пришлось несколько раз извиниться.Новость Жан-Пьер касалась крушения грузового поезда с химикатами в штате Огайо. Грузовой состав сошел с рельсов 3 февраля. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества.

https://ria.ru/20230223/bayden-1854019435.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html

огайо

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, огайо, карин жан-пьер, барак обама, джо байден, сша