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Белому дому пришлось извиняться за слова о президенте - РИА Новости, 23.02.2023
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Белому дому пришлось извиняться за слова о президенте
Белому дому пришлось извиняться за слова о президенте - РИА Новости, 23.02.2023
Белому дому пришлось извиняться за слова о президенте
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась, назвав Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Джо Байдена. Отрывок ее речи... РИА Новости, 23.02.2023
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в мире
огайо
карин жан-пьер
барак обама
джо байден
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась, назвав Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Джо Байдена. Отрывок ее речи появился в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC)."Итак, как вы знаете, меньше часа назад президент Обама сделал заявление", — сказала представитель Белого дома.Журналисты подняли шум и громко засмеялись, а спикеру пришлось несколько раз извиниться.Новость Жан-Пьер касалась крушения грузового поезда с химикатами в штате Огайо. Грузовой состав сошел с рельсов 3 февраля. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества.
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в мире, огайо, карин жан-пьер, барак обама, джо байден, сша
В мире, Огайо, Карин Жан-Пьер, Барак Обама, Джо Байден, США
23:10 23.02.2023
 
Белому дому пришлось извиняться за слова о президенте

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала Обаму действующим президентом США

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась, назвав Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Джо Байдена. Отрывок ее речи появился в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC).
"Итак, как вы знаете, меньше часа назад президент Обама сделал заявление", — сказала представитель Белого дома.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 18:09
В США назвали главное заблуждение Байдена о Путине
Журналисты подняли шум и громко засмеялись, а спикеру пришлось несколько раз извиниться.
Новость Жан-Пьер касалась крушения грузового поезда с химикатами в штате Огайо. Грузовой состав сошел с рельсов 3 февраля. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества.
Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 19:55
Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы
 
В миреОгайоКарин Жан-ПьерБарак ОбамаДжо БайденСША
 
 
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