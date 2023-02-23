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В Ленинградской области два кровельщика погибли при спуске с крыши
В Ленинградской области два кровельщика погибли при спуске с крыши - РИА Новости, 23.02.2023
В Ленинградской области два кровельщика погибли при спуске с крыши
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах после того, как во Всеволожском районе Ленинградской области два... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:06
2023-02-23T14:06
2023-02-23T14:06
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
всеволожск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах после того, как во Всеволожском районе Ленинградской области два кровельщика погибли, спускаясь с крыши на подъемнике для стройматериалов, сообщило региональное следственное управление. По данным следствия, рабочие утепляли кровлю на крыше дома. Закончив работы, они стали спускаться вниз на "маятниковом" подъемнике, предназначенном для транспортировки строительных материалов. Трос оборвался, и подъемник обрушился. "Работники упали с высоты 12-го этажа, получив телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия… Следственным отделом по городу Всеволожск… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. В рамках расследования следователи осмотрели место происшествия и опросили участников строительных работ. По делу назначены экспертизы.
https://ria.ru/20230222/pozhar-1853652688.html
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, всеволожск
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожск
В Ленинградской области два кровельщика погибли при спуске с крыши
СК: в Ленинградской области два кровельщика погибли при спуске с крыши, возбуждено дело