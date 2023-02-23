https://ria.ru/20230223/siriya-1853930871.html

Россия считает, что разногласия между Сирией и Турцией можно преодолеть

Россия считает, что разногласия между Сирией и Турцией можно преодолеть - РИА Новости, 23.02.2023

Россия считает, что разногласия между Сирией и Турцией можно преодолеть

РФ считает, что разногласия между Сирией и Турцией можно преодолеть, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T09:14

2023-02-23T09:14

2023-02-23T09:14

в мире

сирия

турция

россия

михаил богданов

башар асад

мевлют чавушоглу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. РФ считает, что разногласия между Сирией и Турцией можно преодолеть, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Что касается пребывания турецких войск на территории Сирии, то у нас нет оснований ставить под сомнение его временный характер. Турецкая сторона на самом высоком уровне заявляла об этом, подтверждая свою приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности САР. Эта позиция зафиксирована в целом ряде российско-турецких документов, совместных заявлениях "астанинской тройки"", - сказал Богданов. "Полагаем, что имеющиеся между Дамаском и Анкарой разногласия преодолимы, и мы продолжим содействие сторонам в поиске взаимоприемлемых решений в интересах нормализации межгосударственных отношений между ними и восстановлении традиционного сирийско-турецкого добрососедства", - добавил он. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне. В настоящее время, по словам Богданова, прорабатывается четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>

https://ria.ru/20230223/konsultatsii-1853927907.html

https://ria.ru/20230223/otnosheniya-1853929569.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, турция, россия, михаил богданов, башар асад, мевлют чавушоглу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)