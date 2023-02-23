https://ria.ru/20230223/rossiya-1854009746.html

Запад стремится расчленить Россию, заявил Шойгу

Запад стремится расчленить Россию, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.02.2023

Запад стремится расчленить Россию, заявил Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества, отметив, что сегодня стране грозит серьезная опасность со стороны... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:12

2023-02-23T17:12

2023-02-23T23:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества, отметив, что сегодня стране грозит серьезная опасность со стороны Запада. По его словам, сейчас вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России. "Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их преемников, преданность Отчизне — главная ценность, надежная опора независимости России", — сказал министр, выступая на торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской армии. Шойгу отметил, что героизм и мужество воинов, а также мощь и слава русского оружия всегда были неотъемлемой частью величия России. Победы российского солдата, подчеркнул он, навсегда вписаны в историю страны, а подвиг народа в годы Великой Отечественной войны никогда не померкнет. Он также обратился со словами благодарности к тем, кто сейчас на фронте. "Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг", — сказал Шойгу, выразив особую признательность военным медикам. Министр отметил, что на торжественном вечере присутствуют Герои России: летчики — полковники Сергей Демьяненко, Виктор Романов и Максим Стефанов, десантники — майор Александр Волков и лейтенант Денис Скакуновский, танкисты — старший лейтенант Антон Старостин, старший сержант Юрий Нимченко и другие. "Спасибо семьям военнослужащих за моральную поддержку наших воинов. Это помогает им достойно выполнять свой воинский долг", — заключил Шойгу.По его словам, социальная защита таких семей — приоритетное направление работы для Минобороны.

https://ria.ru/20230223/rossiya-1853965634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, сергей шойгу