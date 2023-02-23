https://ria.ru/20230223/rossiya-1854009746.html
Запад стремится расчленить Россию, заявил Шойгу
Запад стремится расчленить Россию, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.02.2023
Запад стремится расчленить Россию, заявил Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества, отметив, что сегодня стране грозит серьезная опасность со стороны... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:12
2023-02-23T17:12
2023-02-23T23:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества, отметив, что сегодня стране грозит серьезная опасность со стороны Запада. По его словам, сейчас вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России. "Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их преемников, преданность Отчизне — главная ценность, надежная опора независимости России", — сказал министр, выступая на торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской армии. Шойгу отметил, что героизм и мужество воинов, а также мощь и слава русского оружия всегда были неотъемлемой частью величия России. Победы российского солдата, подчеркнул он, навсегда вписаны в историю страны, а подвиг народа в годы Великой Отечественной войны никогда не померкнет. Он также обратился со словами благодарности к тем, кто сейчас на фронте. "Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг", — сказал Шойгу, выразив особую признательность военным медикам. Министр отметил, что на торжественном вечере присутствуют Герои России: летчики — полковники Сергей Демьяненко, Виктор Романов и Максим Стефанов, десантники — майор Александр Волков и лейтенант Денис Скакуновский, танкисты — старший лейтенант Антон Старостин, старший сержант Юрий Нимченко и другие. "Спасибо семьям военнослужащих за моральную поддержку наших воинов. Это помогает им достойно выполнять свой воинский долг", — заключил Шойгу.По его словам, социальная защита таких семей — приоритетное направление работы для Минобороны.
https://ria.ru/20230223/rossiya-1853965634.html
https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу
17:12 23.02.2023 (обновлено: 23:41 23.02.2023)
Запад стремится расчленить Россию, заявил Шойгу
Шойгу: попытки Запада расчленить Россию и лишить независимости обречены на провал
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества, отметив, что сегодня стране грозит серьезная опасность со стороны Запада.
По его словам, сейчас вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России.
"Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их преемников, преданность Отчизне — главная ценность, надежная опора независимости России", — сказал министр, выступая на торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской армии.
Шойгу отметил, что героизм и мужество воинов, а также мощь и слава русского оружия всегда были неотъемлемой частью величия России. Победы российского солдата, подчеркнул он, навсегда вписаны в историю страны, а подвиг народа в годы Великой Отечественной войны никогда не померкнет.
"Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал", — заявил глава Минобороны.
Он также обратился со словами благодарности к тем, кто сейчас на фронте.
"Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг", — сказал Шойгу, выразив особую признательность военным медикам.
Министр отметил, что на торжественном вечере присутствуют Герои России: летчики — полковники Сергей Демьяненко, Виктор Романов и Максим Стефанов, десантники — майор Александр Волков и лейтенант Денис Скакуновский, танкисты — старший лейтенант Антон Старостин, старший сержант Юрий Нимченко и другие.
"Спасибо семьям военнослужащих за моральную поддержку наших воинов. Это помогает им достойно выполнять свой воинский долг", — заключил Шойгу.
По его словам, социальная защита таких семей — приоритетное направление работы для Минобороны.