https://ria.ru/20230223/postavki-1854051935.html

США заявили об отсутствии доказательств поставок КНР военной помощи России

США заявили об отсутствии доказательств поставок КНР военной помощи России - РИА Новости, 23.02.2023

США заявили об отсутствии доказательств поставок КНР военной помощи России

США не имеют свидетельств поставок России военной помощи со стороны Китая, однако отмечают, что Пекин никогда не исключал такой возможности, заявила в четверг... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T22:25

2023-02-23T22:25

2023-02-23T22:27

сша

китай

россия

в мире

карин жан-пьер

энтони блинкен

ван и (политик)

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США не имеют свидетельств поставок России военной помощи со стороны Китая, однако отмечают, что Пекин никогда не исключал такой возможности, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Подчеркну, что мы до сих пор не видели того, чтобы это происходило. Однако мы также знаем, что Китай до сих пор не исключил такой возможности", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, ссылаясь на данные американской разведки.Она отказалась раскрыть, какие конкретно последствия могут ждать Китай в том случае, если США обнаружат признаки поставок Пекином военной помощи Москве.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве.Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.

https://ria.ru/20230223/oruzhie-1853981995.html

https://ria.ru/20230223/podderzhka-1854051591.html

сша

китай

россия

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сша, китай, россия, в мире, карин жан-пьер, энтони блинкен, ван и (политик)