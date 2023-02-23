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США заявили об отсутствии доказательств поставок КНР военной помощи России - РИА Новости, 23.02.2023
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США заявили об отсутствии доказательств поставок КНР военной помощи России
США заявили об отсутствии доказательств поставок КНР военной помощи России - РИА Новости, 23.02.2023
США заявили об отсутствии доказательств поставок КНР военной помощи России
США не имеют свидетельств поставок России военной помощи со стороны Китая, однако отмечают, что Пекин никогда не исключал такой возможности, заявила в четверг... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T22:25
2023-02-23T22:27
сша
китай
россия
в мире
карин жан-пьер
энтони блинкен
ван и (политик)
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США не имеют свидетельств поставок России военной помощи со стороны Китая, однако отмечают, что Пекин никогда не исключал такой возможности, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Подчеркну, что мы до сих пор не видели того, чтобы это происходило. Однако мы также знаем, что Китай до сих пор не исключил такой возможности", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, ссылаясь на данные американской разведки.Она отказалась раскрыть, какие конкретно последствия могут ждать Китай в том случае, если США обнаружат признаки поставок Пекином военной помощи Москве.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве.Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
https://ria.ru/20230223/oruzhie-1853981995.html
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сша, китай, россия, в мире, карин жан-пьер, энтони блинкен, ван и (политик)
США, Китай, Россия, В мире, Карин Жан-Пьер, Энтони Блинкен, Ван И (политик)
22:25 23.02.2023 (обновлено: 22:27 23.02.2023)
 
США заявили об отсутствии доказательств поставок КНР военной помощи России

США заявили, что не имеют данных о поставках КНР вооружений России, но возможность есть

© AP Photo / Jose Luis MaganaФлаги США возле Белого дома
Флаги США возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Флаги США возле Белого дома. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США не имеют свидетельств поставок России военной помощи со стороны Китая, однако отмечают, что Пекин никогда не исключал такой возможности, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Подчеркну, что мы до сих пор не видели того, чтобы это происходило. Однако мы также знаем, что Китай до сих пор не исключил такой возможности", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, ссылаясь на данные американской разведки.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 14:33
В МИД КНР обратили внимание на контрабанду поставляемого Киеву оружия
Она отказалась раскрыть, какие конкретно последствия могут ждать Китай в том случае, если США обнаружат признаки поставок Пекином военной помощи Москве.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве.
Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 22:22
Джонсон заявил, что поддержав Россию, Китай совершит "историческую ошибку"
 
СШАКитайРоссияВ миреКарин Жан-ПьерЭнтони БлинкенВан И (политик)
 
 
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