https://ria.ru/20230223/post-1854046333.html

Борис Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО

Борис Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО - РИА Новости, 23.02.2023

Борис Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в эфире единого украинского телемарафона заявил, что рассматривает себя в качестве кандидата на пост генерального... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T21:30

2023-02-23T21:30

2023-02-23T21:32

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борис джонсон

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в эфире единого украинского телемарафона заявил, что рассматривает себя в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО."Когда я возглавлю НАТО? Отличная мысль... Должен заявить вам, что такая задумка есть, пусть никто не забывает, что есть такой кандидат... Я рассматриваю себя в качестве кандидата", - заявил Джонсон в ответ на вопрос о том, когда он возглавит альянс.Джонсон также выразил надежду на то, что в следующий раз ему удастся получить заветную должность, а также допустил, что в будущем он сможет получить "Нобелевскую премию или еще что-то". Он заверил журналистов, что всегда и на любой должности продолжит поддерживать Украину.

https://ria.ru/20230130/razgovor-1848293870.html

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в мире, борис джонсон, нато, великобритания, украина