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Борис Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО - РИА Новости, 23.02.2023
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Борис Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО
Борис Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО - РИА Новости, 23.02.2023
Борис Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в эфире единого украинского телемарафона заявил, что рассматривает себя в качестве кандидата на пост генерального... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T21:30
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в мире
борис джонсон
нато
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в эфире единого украинского телемарафона заявил, что рассматривает себя в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО."Когда я возглавлю НАТО? Отличная мысль... Должен заявить вам, что такая задумка есть, пусть никто не забывает, что есть такой кандидат... Я рассматриваю себя в качестве кандидата", - заявил Джонсон в ответ на вопрос о том, когда он возглавит альянс.Джонсон также выразил надежду на то, что в следующий раз ему удастся получить заветную должность, а также допустил, что в будущем он сможет получить "Нобелевскую премию или еще что-то". Он заверил журналистов, что всегда и на любой должности продолжит поддерживать Украину.
https://ria.ru/20230130/razgovor-1848293870.html
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в мире, борис джонсон, нато, великобритания, украина
В мире, Борис Джонсон, НАТО, Великобритания, Украина
21:30 23.02.2023 (обновлено: 21:32 23.02.2023)
 
Борис Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО

Экс-премьер Британии Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО

© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в эфире единого украинского телемарафона заявил, что рассматривает себя в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО.
"Когда я возглавлю НАТО? Отличная мысль... Должен заявить вам, что такая задумка есть, пусть никто не забывает, что есть такой кандидат... Я рассматриваю себя в качестве кандидата", - заявил Джонсон в ответ на вопрос о том, когда он возглавит альянс.
Джонсон также выразил надежду на то, что в следующий раз ему удастся получить заветную должность, а также допустил, что в будущем он сможет получить "Нобелевскую премию или еще что-то". Он заверил журналистов, что всегда и на любой должности продолжит поддерживать Украину.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации
 
В миреБорис ДжонсонНАТОВеликобританияУкраина
 
 
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