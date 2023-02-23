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Большинство россиян назвали послание Путина искренним, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян назвали послание Путина искренним, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 23.02.2023

Большинство россиян назвали послание Путина искренним, показал опрос ВЦИОМ

Большинство зрителей послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию посчитали, что глава государства был искренен и честен,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:36

2023-02-23T11:36

2023-02-23T12:11

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вциом

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Большинство зрителей послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию посчитали, что глава государства был искренен и честен, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Такой точки зрения придерживаются 78 процентов опрошенных, девять процентов респондентов заявили обратное, а еще 13 процентов затруднились с ответом.Более половины участников исследования (82 процента) назвали выступление интересным. Из них 52 посчитали, что вся речь была полностью интересной, а 30 процентов — что интересной была большая ее часть.Кроме того, подавляющее большинство (88 процентов) считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию.В том, что все поднятые главой государства темы были важными и значимыми, уверены 41 процент опрошенных, 33 процента сообщили, что таковыми были большинство вопросов, еще 23 процента утверждают, что только часть тем были важными, три процента — что затронуты были только малозначимые вопросы.Положительным послание Федеральному собранию назвали 81 процент респондентов. Оно оказалось полностью положительным для 45 процентов и частично положительным для 36 процентов людей, принявших участие в исследовании. Каждый десятый респондент заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, а один процент опрошенных посчитал речь полностью отрицательной.ВЦИОМ провел опрос среди 129 респондентов в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования стал просмотр видеоматериала с тестированием реакций.

https://ria.ru/20230223/putin-1853932807.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, москва, санкт-петербург, владимир путин, вциом, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года