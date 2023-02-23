Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян назвали послание Путина искренним, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/poslanie-1853952316.html
Большинство россиян назвали послание Путина искренним, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян назвали послание Путина искренним, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 23.02.2023
Большинство россиян назвали послание Путина искренним, показал опрос ВЦИОМ
Большинство зрителей послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию посчитали, что глава государства был искренен и честен,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:36
2023-02-23T12:11
россия
общество
москва
санкт-петербург
владимир путин
вциом
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853424710_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a6fdd271fcc09729b18b3d96d8babc9e.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Большинство зрителей послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию посчитали, что глава государства был искренен и честен, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Такой точки зрения придерживаются 78 процентов опрошенных, девять процентов респондентов заявили обратное, а еще 13 процентов затруднились с ответом.Более половины участников исследования (82 процента) назвали выступление интересным. Из них 52 посчитали, что вся речь была полностью интересной, а 30 процентов — что интересной была большая ее часть.Кроме того, подавляющее большинство (88 процентов) считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию.В том, что все поднятые главой государства темы были важными и значимыми, уверены 41 процент опрошенных, 33 процента сообщили, что таковыми были большинство вопросов, еще 23 процента утверждают, что только часть тем были важными, три процента — что затронуты были только малозначимые вопросы.Положительным послание Федеральному собранию назвали 81 процент респондентов. Оно оказалось полностью положительным для 45 процентов и частично положительным для 36 процентов людей, принявших участие в исследовании. Каждый десятый респондент заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, а один процент опрошенных посчитал речь полностью отрицательной.ВЦИОМ провел опрос среди 129 респондентов в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования стал просмотр видеоматериала с тестированием реакций.
https://ria.ru/20230223/putin-1853932807.html
https://ria.ru/20230223/neonatsizm-1853904615.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853424710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_649bfadc787c66a1c20ea226594d657f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, москва, санкт-петербург, владимир путин, вциом, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Общество, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ВЦИОМ, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
11:36 23.02.2023 (обновлено: 12:11 23.02.2023)
 
Большинство россиян назвали послание Путина искренним, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: 78 процентов смотревших послание Путина считают, что он был искренен

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Большинство зрителей послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию посчитали, что глава государства был искренен и честен, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Такой точки зрения придерживаются 78 процентов опрошенных, девять процентов респондентов заявили обратное, а еще 13 процентов затруднились с ответом.
Более половины участников исследования (82 процента) назвали выступление интересным. Из них 52 посчитали, что вся речь была полностью интересной, а 30 процентов — что интересной была большая ее часть.
Кроме того, подавляющее большинство (88 процентов) считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
09:28
В Британии назвали решение Путина, которое определит следующие десятилетие
В том, что все поднятые главой государства темы были важными и значимыми, уверены 41 процент опрошенных, 33 процента сообщили, что таковыми были большинство вопросов, еще 23 процента утверждают, что только часть тем были важными, три процента — что затронуты были только малозначимые вопросы.
Положительным послание Федеральному собранию назвали 81 процент респондентов. Оно оказалось полностью положительным для 45 процентов и частично положительным для 36 процентов людей, принявших участие в исследовании. Каждый десятый респондент заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, а один процент опрошенных посчитал речь полностью отрицательной.
ВЦИОМ провел опрос среди 129 респондентов в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования стал просмотр видеоматериала с тестированием реакций.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
00:11Специальная военная операция на Украине
Россияне героически сражаются с неонацизмом на Украине, заявил Путин
 
РоссияОбществоМоскваСанкт-ПетербургВладимир ПутинВЦИОМПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала