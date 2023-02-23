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Журналист Херш рассказал, как США объяснили подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 24.02.2023
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Журналист Херш рассказал, как США объяснили подрыв "Северных потоков"
Журналист Херш рассказал, как США объяснили подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 24.02.2023
Журналист Херш рассказал, как США объяснили подрыв "Северных потоков"
Администрация Джо Байдена объяснила подрывы "Северных потоков" необходимостью заставить Европу продолжать оказывать поддержку НАТО, заявил американский... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-23T23:12
2023-02-24T00:23
европа
россия
сша
владимир путин
джо байден
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
северный поток
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Администрация Джо Байдена объяснила подрывы "Северных потоков" необходимостью заставить Европу продолжать оказывать поддержку НАТО, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью в эфире RT. "Он (Байден. — Прим. ред.) делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть трубопровод ("Северный поток — 2"). Немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый", — пояснил журналист.По его словам, в этом и заключается цель миссии: США следят за тем, чтобы Европа не прекращала поддерживать Североатлантический альянс и поставлять оружие в том, что "совершенно точно является прокси-войной против России".Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.В начале февраля он опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По версии Херша, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.Поводом для диверсии, по словам журналиста, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230223/podryv-1854045544.html
https://ria.ru/20230222/rassledovanie-1853845278.html
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европа, россия, сша, владимир путин, джо байден, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", нато, алексей миллер, газпром, в мире, германия, западная европа
Европа, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках", НАТО, Алексей Миллер, Газпром, В мире, Германия, Западная Европа
23:12 23.02.2023 (обновлено: 00:23 24.02.2023)
 
Журналист Херш рассказал, как США объяснили подрыв "Северных потоков"

Херш: США объяснили подрыв "Северных потоков" необходимостью поддержки НАТО Европой

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Администрация Джо Байдена объяснила подрывы "Северных потоков" необходимостью заставить Европу продолжать оказывать поддержку НАТО, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью в эфире RT.
"Он (Байден. — Прим. ред.) делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть трубопровод ("Северный поток — 2"). Немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый", — пояснил журналист.
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По его словам, в этом и заключается цель миссии: США следят за тем, чтобы Европа не прекращала поддерживать Североатлантический альянс и поставлять оружие в том, что "совершенно точно является прокси-войной против России".
Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.
В начале февраля он опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По версии Херша, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.
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Поводом для диверсии, по словам журналиста, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
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ЕвропаРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"НАТОАлексей МиллерГазпромВ миреГерманияЗападная Европа
 
 
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