23:12 23.02.2023 (обновлено: 00:23 24.02.2023)
Журналист Херш рассказал, как США объяснили подрыв "Северных потоков"
Херш: США объяснили подрыв "Северных потоков" необходимостью поддержки НАТО Европой
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Администрация Джо Байдена объяснила подрывы "Северных потоков" необходимостью заставить Европу продолжать оказывать поддержку НАТО, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью в эфире RT.
"Он (Байден. — Прим. ред.) делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть трубопровод ("Северный поток — 2"). Немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый", — пояснил журналист.
По его словам, в этом и заключается цель миссии: США следят за тем, чтобы Европа не прекращала поддерживать Североатлантический альянс и поставлять оружие в том, что "совершенно точно является прокси-войной против России".
Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.
В начале февраля он опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По версии Херша, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.
Поводом для диверсии, по словам журналиста, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
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