21:26 23.02.2023 (обновлено: 22:17 23.02.2023)
Небензя заявил, что ЕС "проглотил" подрыв "Северного потока"
Постпред России Небензя: ЕС проглотил подрыв "Северного потока" своим союзником США
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ООН, 23 фев — РИА Новости. Европейский союз проглотил ситуацию с подрывом "Северных потоков" своим ближайшим союзником, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.
"Злые языки" говорят, что именно этого Вашингтон и добивался с самого начала конфликта — уничтожения европейского конкурента. Не будем опускаться до конспирологии, однако очевидно одно: такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было", — отметил дипломат.
По его словам, в ЕС "беззвучно проглотили" подрыв магистрального газопровода, который в том числе оплачивали европейские инвесторы.
"И сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона", — подчеркнул Небензя.
В этой ситуации, считает постпред, нельзя говорить о самостоятельной роли Евросоюза. При этом можно точно сказать, что после таких серьезных политических и экономических просчетов шансы Европы стать одним из полюсов многополярного мира стремятся к нулю, добавил он.
В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.
Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом для диверсии, по словам журналиста, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
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