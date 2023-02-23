https://ria.ru/20230223/plan-1854057992.html

США отнеслись к плану КНР по разрешению конфликта на Украине со скепсисом

США отнеслись к плану КНР по разрешению конфликта на Украине со скепсисом - РИА Новости, 23.02.2023

США отнеслись к плану КНР по разрешению конфликта на Украине со скепсисом

США скептически относятся к предлагаемому КНР плану мирного урегулирования на Украине и не верят, что данная инициатива способна сыграть конструктивную роль,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T23:36

2023-02-23T23:36

2023-02-23T23:36

специальная военная операция на украине

в мире

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нед прайс

ван и (политик)

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США скептически относятся к предлагаемому КНР плану мирного урегулирования на Украине и не верят, что данная инициатива способна сыграть конструктивную роль, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. "Что касается сообщений о предлагаемом Китаем плане мирного урегулирования, у нас есть основания для скепсиса", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. По словам американского дипломата, в Вашингтоне не склонны доверять анонсированной Пекином инициативе, поскольку Китай, с одной стороны, стремится сохранить нейтралитет в ситуации вокруг Украины, а с другой, как указал Прайс, активно оказывает поддержку Москве. Дипломат также напомнил о недавно состоявшемся визите высокопоставленного члена правительства КНР Ван И в Москву, отметив, что китайский дипломат, по-видимому, не посчитал необходимым вслед за этим посетить Киев. "Поэтому, мы скептически относимся к идее о том, что данное предложение сыграет конструктивную роль", - добавил высокопоставленный представитель госдепа. В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД РФ заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, после получения документа Киев намерен изучить план и сделать выводы.

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854035737.html

https://ria.ru/20230223/podderzhka-1854051591.html

китай

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в мире, китай, украина, москва, нед прайс, ван и (политик), си цзиньпин