США отнеслись к плану КНР по разрешению конфликта на Украине со скепсисом
Госдеп США со скепсисом отнесся к плану КНР по разрешению конфликта на Украине
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США скептически относятся к предлагаемому КНР плану мирного урегулирования на Украине и не верят, что данная инициатива способна сыграть конструктивную роль, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Что касается сообщений о предлагаемом Китаем плане мирного урегулирования, у нас есть основания для скепсиса", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
По словам американского дипломата, в Вашингтоне не склонны доверять анонсированной Пекином инициативе, поскольку Китай, с одной стороны, стремится сохранить нейтралитет в ситуации вокруг Украины, а с другой, как указал Прайс, активно оказывает поддержку Москве. Дипломат также напомнил о недавно состоявшемся визите высокопоставленного члена правительства КНР Ван И в Москву, отметив, что китайский дипломат, по-видимому, не посчитал необходимым вслед за этим посетить Киев.
"Поэтому, мы скептически относимся к идее о том, что данное предложение сыграет конструктивную роль", - добавил высокопоставленный представитель госдепа.
В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД РФ заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, после получения документа Киев намерен изучить план и сделать выводы.