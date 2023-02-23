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США ожидают детали мирного плана Китая по Украине, заявила Нуланд - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/plan-1854027061.html
США ожидают детали мирного плана Китая по Украине, заявила Нуланд
США ожидают детали мирного плана Китая по Украине, заявила Нуланд - РИА Новости, 23.02.2023
США ожидают детали мирного плана Китая по Украине, заявила Нуланд
США ожидают, что КНР в пятницу представит детали своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг заместитель госсекретаря США... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:02
2023-02-23T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
сша
виктория нуланд
ван и (политик)
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ожидают, что КНР в пятницу представит детали своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. "Что касается мирного плана, то мы ожидаем услышать, что Китай готов предложить по данному вопросу. Ожидается, что это случится завтра", - сказала Нуланд в рамках дискуссии, посвященной вопросам международной повестки, на площадке газеты Washington Post. По ее словам, для Вашингтона в данном контексте наиболее важным является то, чтобы будущее мирное соглашение было "справедливым и долгосрочным", оно "не может представлять собой просто циничное прекращение огня". В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД РФ заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, после получения документа Киев намерен изучить план и сделать выводы.
https://ria.ru/20230223/oruzhie-1854024165.html
https://ria.ru/20221127/ssha-1834576226.html
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в мире, китай, украина, сша, виктория нуланд, ван и (политик), си цзиньпин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, США, Виктория Нуланд, Ван И (политик), Си Цзиньпин
19:02 23.02.2023
 
США ожидают детали мирного плана Китая по Украине, заявила Нуланд

Нуланд: США ожидают, что КНР в пятницу изложит детали мирного плана по Украине

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ожидают, что КНР в пятницу представит детали своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Что касается мирного плана, то мы ожидаем услышать, что Китай готов предложить по данному вопросу. Ожидается, что это случится завтра", - сказала Нуланд в рамках дискуссии, посвященной вопросам международной повестки, на площадке газеты Washington Post.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 18:43
Генсек НАТО утверждает, что КНР может планировать отправку оружия России
По ее словам, для Вашингтона в данном контексте наиболее важным является то, чтобы будущее мирное соглашение было "справедливым и долгосрочным", оно "не может представлять собой просто циничное прекращение огня".
В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД РФ заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, после получения документа Киев намерен изучить план и сделать выводы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 15:07
США хотят подобраться к Китаю через Россию, заявил Лукашенко
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаСШАВиктория НуландВан И (политик)Си Цзиньпин
 
 
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