https://ria.ru/20230223/plan-1854027061.html

США ожидают детали мирного плана Китая по Украине, заявила Нуланд

США ожидают детали мирного плана Китая по Украине, заявила Нуланд - РИА Новости, 23.02.2023

США ожидают детали мирного плана Китая по Украине, заявила Нуланд

США ожидают, что КНР в пятницу представит детали своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг заместитель госсекретаря США... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T19:02

2023-02-23T19:02

2023-02-23T19:02

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

сша

виктория нуланд

ван и (политик)

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ожидают, что КНР в пятницу представит детали своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. "Что касается мирного плана, то мы ожидаем услышать, что Китай готов предложить по данному вопросу. Ожидается, что это случится завтра", - сказала Нуланд в рамках дискуссии, посвященной вопросам международной повестки, на площадке газеты Washington Post. По ее словам, для Вашингтона в данном контексте наиболее важным является то, чтобы будущее мирное соглашение было "справедливым и долгосрочным", оно "не может представлять собой просто циничное прекращение огня". В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД РФ заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, после получения документа Киев намерен изучить план и сделать выводы.

https://ria.ru/20230223/oruzhie-1854024165.html

https://ria.ru/20221127/ssha-1834576226.html

китай

украина

сша

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в мире, китай, украина, сша, виктория нуланд, ван и (политик), си цзиньпин