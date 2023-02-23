США ожидают детали мирного плана Китая по Украине, заявила Нуланд
Нуланд: США ожидают, что КНР в пятницу изложит детали мирного плана по Украине
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ожидают, что КНР в пятницу представит детали своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Что касается мирного плана, то мы ожидаем услышать, что Китай готов предложить по данному вопросу. Ожидается, что это случится завтра", - сказала Нуланд в рамках дискуссии, посвященной вопросам международной повестки, на площадке газеты Washington Post.
По ее словам, для Вашингтона в данном контексте наиболее важным является то, чтобы будущее мирное соглашение было "справедливым и долгосрочным", оно "не может представлять собой просто циничное прекращение огня".
В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД РФ заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, после получения документа Киев намерен изучить план и сделать выводы.
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