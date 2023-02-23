https://ria.ru/20230223/otnosheniya-1853929569.html

В МИД назвали причины нормализации отношений Анкары и Дамаска

В МИД назвали причины нормализации отношений Анкары и Дамаска - РИА Новости, 23.02.2023

В МИД назвали причины нормализации отношений Анкары и Дамаска

РФ не увязывает необходимость нормализации отношений между Анкарой и Дамаском с электоральным процессом в Турции, в восстановлении связей заключается... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T08:59

2023-02-23T08:59

2023-02-23T09:25

в мире

турция

сирия

россия

михаил богданов

башар асад

мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. РФ не увязывает необходимость нормализации отношений между Анкарой и Дамаском с электоральным процессом в Турции, в восстановлении связей заключается долгосрочный интерес обеих стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Одним из результатов совместных усилий должно стать восстановление дипломатических отношений между Дамаском и Анкарой, возобновление работы диппредставительств в обеих странах. Мы не увязываем электоральный процесс в Турции с нормализацией межгосударственных отношений между Дамаском и Анкарой. Движение навстречу друг другу, возвращение к отношениям добрососедства и сотрудничества – это не конъюнктурный, а долгосрочный интерес и Турции, и Сирии, и всех их искренних друзей", - сказал Богданов. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне. В настоящее время, по словам Богданова, прорабатывается четырехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии. Действующий президент Турции Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что в марте правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий до сих пор не объявила кандидата. Ранее телеканал Habertürk со ссылкой на собственные источники сообщил в четверг, что на фоне серии разрушительных землетрясений всеобщие выборы в Турции могут быть отложены на срок от шести месяцев до года, по данным издания, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) по просьбе правящей партии. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>

https://ria.ru/20230223/vstrecha-1853928413.html

https://ria.ru/20230223/afrika-1853919078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сирия, россия, михаил богданов, башар асад, мевлют чавушоглу