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ОАЭ готовы содействовать решению украинского кризиса, заявили в МИД - РИА Новости, 23.02.2023
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ОАЭ готовы содействовать решению украинского кризиса, заявили в МИД
ОАЭ готовы содействовать решению украинского кризиса, заявили в МИД - РИА Новости, 23.02.2023
ОАЭ готовы содействовать решению украинского кризиса, заявили в МИД
Руководство ОАЭ сохраняет взвешенную позицию по ситуации на Украине, Эмираты готовы содействовать в решении комплекса проблем, связанных с украинским кризисом,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:12
2023-02-23T09:25
в мире
россия
оаэ
украина
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Руководство ОАЭ сохраняет взвешенную позицию по ситуации на Украине, Эмираты готовы содействовать в решении комплекса проблем, связанных с украинским кризисом, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова &gt;&gt;
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в мире, россия, оаэ, украина, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, ОАЭ, Украина, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:12 23.02.2023 (обновлено: 09:25 23.02.2023)
 
ОАЭ готовы содействовать решению украинского кризиса, заявили в МИД

МИД РФ: ОАЭ готовы оказывать содействие в решении проблем, связанных с украинским кризисом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Руководство ОАЭ сохраняет взвешенную позицию по ситуации на Украине, Эмираты готовы содействовать в решении комплекса проблем, связанных с украинским кризисом, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Руководство ОАЭ сохраняет последовательную и взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, демонстрируя постоянную готовность оказывать всемерное содействие в решении комплекса проблем, связанных с украинским кризисом. В Абу-Даби подтверждают неизменный настрой на наращивание дружественных связей и укрепление многопланового делового сотрудничества с нашей страной", - заявил Богданов.
Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
09:10
Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки
 
В миреРоссияОАЭУкраинаМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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