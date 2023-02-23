https://ria.ru/20230223/oae-1853930583.html

ОАЭ готовы содействовать решению украинского кризиса, заявили в МИД

ОАЭ готовы содействовать решению украинского кризиса, заявили в МИД - РИА Новости, 23.02.2023

ОАЭ готовы содействовать решению украинского кризиса, заявили в МИД

Руководство ОАЭ сохраняет взвешенную позицию по ситуации на Украине, Эмираты готовы содействовать в решении комплекса проблем, связанных с украинским кризисом,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T09:12

2023-02-23T09:12

2023-02-23T09:25

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украина

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Руководство ОАЭ сохраняет взвешенную позицию по ситуации на Украине, Эмираты готовы содействовать в решении комплекса проблем, связанных с украинским кризисом, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>

https://ria.ru/20230223/afrika-1853930437.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, оаэ, украина, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)