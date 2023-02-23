09:12 23.02.2023 (обновлено: 09:25 23.02.2023)
ОАЭ готовы содействовать решению украинского кризиса, заявили в МИД
МИД РФ: ОАЭ готовы оказывать содействие в решении проблем, связанных с украинским кризисом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Руководство ОАЭ сохраняет взвешенную позицию по ситуации на Украине, Эмираты готовы содействовать в решении комплекса проблем, связанных с украинским кризисом, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Руководство ОАЭ сохраняет последовательную и взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, демонстрируя постоянную готовность оказывать всемерное содействие в решении комплекса проблем, связанных с украинским кризисом. В Абу-Даби подтверждают неизменный настрой на наращивание дружественных связей и укрепление многопланового делового сотрудничества с нашей страной", - заявил Богданов.