https://ria.ru/20230223/neft-1853986119.html

Казахстан приступил к отправке нефти в Германию

Казахстан приступил к отправке нефти в Германию - РИА Новости, 23.02.2023

Казахстан приступил к отправке нефти в Германию

Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" начала прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:55

2023-02-23T14:55

2023-02-23T14:55

экономика

германия

казахстан

россия

казтрансойл

транснефть

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АСТАНА, 23 фев - РИА Новости. Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" начала прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию, сообщила в четверг пресс-служба трубопроводного оператора. "Сегодня, 23 февраля, в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" начат прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию... В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным министерством энергетики Республики Казахстан, АО "КазТрансОйл" транспортирует в феврале 20 тысяч тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - говорится в сообщении компании. Правительство Германии в сентябре 2022 года заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге. "Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "КазТрансОйла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и сама компания в Казахстане. Уточнялось, что 300 тысяч тонн из этого предполагается для прокачки в первом квартале. Первые 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии Казахстан планировал направить сначала в январе 2023 года, потом сроки сдвинулись на февраль, сообщало минэнерго республики. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Правительство ФРГ передало 16 сентября прошлого года компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска. Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина.

https://ria.ru/20230216/neft-1852500740.html

https://ria.ru/20230128/sholts-1848142347.html

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экономика, германия, казахстан, россия, казтрансойл, транснефть