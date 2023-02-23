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НАТО похвасталась историей солдата ВСУ, считающего себя Гарри Поттером - РИА Новости, 23.02.2023
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НАТО похвасталась историей солдата ВСУ, считающего себя Гарри Поттером
НАТО похвасталась историей солдата ВСУ, считающего себя Гарри Поттером - РИА Новости, 23.02.2023
НАТО похвасталась историей солдата ВСУ, считающего себя Гарри Поттером
Официальный аккаунт НАТО в Twitter опубликовал у себя на странице рассказ солдата ВСУ, сравнившего конфликт на Украине с голливудскими фильмами. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T23:04
2023-02-23T23:04
в мире
украина
гарри поттер
нато
twitter
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Официальный аккаунт НАТО в Twitter опубликовал у себя на странице рассказ солдата ВСУ, сравнившего конфликт на Украине с голливудскими фильмами."Мы — Гарри Поттер и Уильям Уоллес, На'ви и Хан Соло. Мы сбегаем из Шоушенка и взрываем Звезду Смерти. Мы сражаемся с Харконненами и бросаем вызов Таносу", — процитировал альянс украинского военного.Пользователи в комментариях назвали его аналогии неуместными и раскритиковали НАТО за публикацию таких абсурдных заявлений."Нас подталкивают к третьей мировой войне люди, которые пишут подобные вещи", — заметил конгрессмен-республиканец Пол Госар."И это настоящий твит с официального аккаунта НАТО?" — удивился комментатор."Вы не Гарри Поттер, вы — потерянный альянс, участвующий в ядерном противостоянии. Прекратите писать низкопробные фанфики и попытайтесь установить мир. Если вы не можете этого сделать, то вам следует распустить организацию", — добавил читатель."Видимо, именно так американцам рассказывают о происходящем на Украине", — предположил третий."НАТО фактически только что сравнила Украину с "Гарри Поттером" и "Мстителями". Нами действительно управляют самые большие тупицы в истории", — возмутился еще один пользователь."Теперь я болею за Россию", — констатировал другой.Многие в комментариях обвинили НАТО в попытке романтизировать боевые действия и сочли публикацию абсурдной. Кроме того, некоторые отказывались верить в то, что эта цитата действительно была размешена на официальной странице военного блока.
https://ria.ru/20230223/bayden-1854019435.html
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в мире, украина, гарри поттер, нато, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Гарри Поттер, НАТО, Twitter, Вооруженные силы Украины
23:04 23.02.2023
 
НАТО похвасталась историей солдата ВСУ, считающего себя Гарри Поттером

НАТО похвасталась в Twitter историей солдата ВСУ, назвавшего себя Гарри Поттером

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на улице в Артемовске
Солдат ВСУ на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на улице в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Официальный аккаунт НАТО в Twitter опубликовал у себя на странице рассказ солдата ВСУ, сравнившего конфликт на Украине с голливудскими фильмами.
"Мы — Гарри Поттер и Уильям Уоллес, На'ви и Хан Соло. Мы сбегаем из Шоушенка и взрываем Звезду Смерти. Мы сражаемся с Харконненами и бросаем вызов Таносу", — процитировал альянс украинского военного.
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Пользователи в комментариях назвали его аналогии неуместными и раскритиковали НАТО за публикацию таких абсурдных заявлений.
"Нас подталкивают к третьей мировой войне люди, которые пишут подобные вещи", — заметил конгрессмен-республиканец Пол Госар.
"И это настоящий твит с официального аккаунта НАТО?" — удивился комментатор.
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"Вы не Гарри Поттер, вы — потерянный альянс, участвующий в ядерном противостоянии. Прекратите писать низкопробные фанфики и попытайтесь установить мир. Если вы не можете этого сделать, то вам следует распустить организацию", — добавил читатель.
"Видимо, именно так американцам рассказывают о происходящем на Украине", — предположил третий.
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"НАТО фактически только что сравнила Украину с "Гарри Поттером" и "Мстителями". Нами действительно управляют самые большие тупицы в истории", — возмутился еще один пользователь.
"Теперь я болею за Россию", — констатировал другой.
Многие в комментариях обвинили НАТО в попытке романтизировать боевые действия и сочли публикацию абсурдной. Кроме того, некоторые отказывались верить в то, что эта цитата действительно была размешена на официальной странице военного блока.
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