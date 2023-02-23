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Во Франции забили тревогу из-за появления "второй Украины" - РИА Новости, 23.02.2023
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Во Франции забили тревогу из-за появления "второй Украины"
Во Франции забили тревогу из-за появления "второй Украины" - РИА Новости, 23.02.2023
Во Франции забили тревогу из-за появления "второй Украины"
Решение Соединенных Штатов увеличить численность военного контингента на Тайване говорит об их желании развязать новый конфликт по украинскому сценарию, заявил... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:20
2023-02-23T17:46
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Решение Соединенных Штатов увеличить численность военного контингента на Тайване говорит об их желании развязать новый конфликт по украинскому сценарию, заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter."Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!" — написал он.По мнению Филиппо, все говорит о том, что основной повесткой дня "НАТО-2030" становится мировая война против России и Китая. Он убежден, что Франции следует как можно скорее выйти из альянса, чтобы успеть выбраться "из этой трясины".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, которая занимала тогда пост спикера палаты представителей конгресса США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, расценив его как шаг в поддержку тайваньского сепаратизма.
https://ria.ru/20230223/sanches-1853988763.html
https://ria.ru/20230223/ukraina-1854006928.html
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в мире, тайвань, франция, сша, нэнси пелоси, twitter, нато
В мире, Тайвань, Франция, США, Нэнси Пелоси, Twitter, НАТО
17:20 23.02.2023 (обновлено: 17:46 23.02.2023)
 
Во Франции забили тревогу из-за появления "второй Украины"

Экс-евродепутат Филиппо предупредил о превращении Тайваня во вторую Украину из-за США

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Решение Соединенных Штатов увеличить численность военного контингента на Тайване говорит об их желании развязать новый конфликт по украинскому сценарию, заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.
"Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!" — написал он.
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По мнению Филиппо, все говорит о том, что основной повесткой дня "НАТО-2030" становится мировая война против России и Китая. Он убежден, что Франции следует как можно скорее выйти из альянса, чтобы успеть выбраться "из этой трясины".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, которая занимала тогда пост спикера палаты представителей конгресса США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, расценив его как шаг в поддержку тайваньского сепаратизма.
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