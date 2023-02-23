https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853939010.html

Власти Молдавии отреагировали на предупреждения о провокации в ПМР

Власти Молдавии отреагировали на предупреждения о провокации в ПМР - РИА Новости, 23.02.2023

Власти Молдавии отреагировали на предупреждения о провокации в ПМР

Власти Молдавии призвали сохранять спокойствие после сообщений о возможной украинской провокации в Приднестровье. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T10:16

2023-02-23T10:16

2023-02-23T11:01

в мире

молдавия

россия

вооруженные силы украины

приднестровская молдавская республика

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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Власти Молдавии призвали сохранять спокойствие после сообщений о возможной украинской провокации в Приднестровье. Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова"*.В кабмине подчеркнули, что Кишинев сотрудничает с зарубежными партнерами и в случае любой опасности для страны незамедлительно информируют общественность.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, вооруженные силы украины, приднестровская молдавская республика