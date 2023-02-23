https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853939010.html
Власти Молдавии отреагировали на предупреждения о провокации в ПМР
Власти Молдавии отреагировали на предупреждения о провокации в ПМР - РИА Новости, 23.02.2023
Власти Молдавии отреагировали на предупреждения о провокации в ПМР
Власти Молдавии призвали сохранять спокойствие после сообщений о возможной украинской провокации в Приднестровье. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:16
2023-02-23T10:16
2023-02-23T11:01
в мире
молдавия
россия
вооруженные силы украины
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Власти Молдавии призвали сохранять спокойствие после сообщений о возможной украинской провокации в Приднестровье. Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова"*.В кабмине подчеркнули, что Кишинев сотрудничает с зарубежными партнерами и в случае любой опасности для страны незамедлительно информируют общественность.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, вооруженные силы украины, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Россия, Вооруженные силы Украины, Приднестровская Молдавская Республика
10:16 23.02.2023 (обновлено: 11:01 23.02.2023)
Власти Молдавии отреагировали на предупреждения о провокации в ПМР
Власти призвали жителей Молдавии к спокойствию после предупреждения о провокации в ПМР