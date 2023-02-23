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МИД опроверг сообщения о присутствии российских инструкторов в Буркина-Фасо - РИА Новости, 23.02.2023
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МИД опроверг сообщения о присутствии российских инструкторов в Буркина-Фасо
МИД опроверг сообщения о присутствии российских инструкторов в Буркина-Фасо - РИА Новости, 23.02.2023
МИД опроверг сообщения о присутствии российских инструкторов в Буркина-Фасо
Слухи о том, что в Буркина-Фасо якобы присутствуют инструкторы российской частной военной компании, лишены каких-либо оснований, как и сообщения о том, что... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T08:20
2023-02-23T10:09
в мире
буркина-фасо
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Слухи о том, что в Буркина-Фасо якобы присутствуют инструкторы российской частной военной компании, лишены каких-либо оснований, как и сообщения о том, что власти в Уагадугу якобы просили Россию о военной помощи, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Богданов. "В СМИ действительно появляется много спекуляций о контактах российской стороны с новыми властями Буркина-Фасо. Чаще всего это просто умозаключения, не имеющие ничего общего с реальным положением дел, включая якобы имевший место запрос об оказании этой стране российской военной помощи", — сказал он. При этом дипломат отметил, что Россия настроена на сотрудничество с Буркина-Фасо и президентом переходного периода Ибраимом Траоре. Особую значимость, по словам Богданова, для новых властей страны приобрела подготовка в российских профильных вузах национальных военных кадров, которые будут бороться с террористическими группировками. Он напомнил, что сейчас Буркина-Фасо переживает непростой период в своей истории — в прошлом году там произошло два государственных переворота. Это приходится учитывать, выстраивая линию на развитие отношений с Уагадугу, добавил Богданов, подчеркнув, что российская сторона намерена принимать деятельное участие в коллективных усилиях по стабилизации ситуации в этой западноафриканской стране. В конце сентября прошлого года военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре сместили главу правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, приостановили действие конституции и распустили правительство. Траоре стал временным президентом.В начале этого года правительство Буркина-Фасо денонсировала соглашение с Францией и обязало французских военных покинуть страну в течение месяца. Некоторые эксперты увидели в этом решении возможное желание правительства во главе с Траоре сблизиться с другими странами. Все это происходит на фоне попыток властей Буркина-Фасо сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html
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в мире, буркина-фасо, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Буркина-Фасо, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
08:20 23.02.2023 (обновлено: 10:09 23.02.2023)
 
МИД опроверг сообщения о присутствии российских инструкторов в Буркина-Фасо

Замглавы МИД Богданов: сообщения о российских инструкторах в Буркина-Фасо лишены оснований

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Слухи о том, что в Буркина-Фасо якобы присутствуют инструкторы российской частной военной компании, лишены каких-либо оснований, как и сообщения о том, что власти в Уагадугу якобы просили Россию о военной помощи, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Богданов.
"В СМИ действительно появляется много спекуляций о контактах российской стороны с новыми властями Буркина-Фасо. Чаще всего это просто умозаключения, не имеющие ничего общего с реальным положением дел, включая якобы имевший место запрос об оказании этой стране российской военной помощи", — сказал он.
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При этом дипломат отметил, что Россия настроена на сотрудничество с Буркина-Фасо и президентом переходного периода Ибраимом Траоре. Особую значимость, по словам Богданова, для новых властей страны приобрела подготовка в российских профильных вузах национальных военных кадров, которые будут бороться с террористическими группировками.

"Что же касается слухов вокруг якобы присутствия инструкторов российской частной военной компании в Буркина-Фасо, то они лишены каких-либо оснований. Выступая 3 февраля на Первом канале государственной телерадиовещательной компании RTB, президент переходного периода Буркина-Фасо Траоре заявил, что на данном этапе он не видит необходимости прибегать к услугам иностранной ЧВК", — сказал Богданов.

Он напомнил, что сейчас Буркина-Фасо переживает непростой период в своей истории — в прошлом году там произошло два государственных переворота. Это приходится учитывать, выстраивая линию на развитие отношений с Уагадугу, добавил Богданов, подчеркнув, что российская сторона намерена принимать деятельное участие в коллективных усилиях по стабилизации ситуации в этой западноафриканской стране.
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В конце сентября прошлого года военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре сместили главу правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, приостановили действие конституции и распустили правительство. Траоре стал временным президентом.
В начале этого года правительство Буркина-Фасо денонсировала соглашение с Францией и обязало французских военных покинуть страну в течение месяца. Некоторые эксперты увидели в этом решении возможное желание правительства во главе с Траоре сблизиться с другими странами.
Все это происходит на фоне попыток властей Буркина-Фасо сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>
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