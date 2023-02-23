https://ria.ru/20230223/mid-1853926169.html

МИД опроверг сообщения о присутствии российских инструкторов в Буркина-Фасо

МИД опроверг сообщения о присутствии российских инструкторов в Буркина-Фасо - РИА Новости, 23.02.2023

МИД опроверг сообщения о присутствии российских инструкторов в Буркина-Фасо

Слухи о том, что в Буркина-Фасо якобы присутствуют инструкторы российской частной военной компании, лишены каких-либо оснований, как и сообщения о том, что... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T08:20

2023-02-23T08:20

2023-02-23T10:09

в мире

буркина-фасо

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Слухи о том, что в Буркина-Фасо якобы присутствуют инструкторы российской частной военной компании, лишены каких-либо оснований, как и сообщения о том, что власти в Уагадугу якобы просили Россию о военной помощи, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Богданов. "В СМИ действительно появляется много спекуляций о контактах российской стороны с новыми властями Буркина-Фасо. Чаще всего это просто умозаключения, не имеющие ничего общего с реальным положением дел, включая якобы имевший место запрос об оказании этой стране российской военной помощи", — сказал он. При этом дипломат отметил, что Россия настроена на сотрудничество с Буркина-Фасо и президентом переходного периода Ибраимом Траоре. Особую значимость, по словам Богданова, для новых властей страны приобрела подготовка в российских профильных вузах национальных военных кадров, которые будут бороться с террористическими группировками. Он напомнил, что сейчас Буркина-Фасо переживает непростой период в своей истории — в прошлом году там произошло два государственных переворота. Это приходится учитывать, выстраивая линию на развитие отношений с Уагадугу, добавил Богданов, подчеркнув, что российская сторона намерена принимать деятельное участие в коллективных усилиях по стабилизации ситуации в этой западноафриканской стране. В конце сентября прошлого года военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре сместили главу правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, приостановили действие конституции и распустили правительство. Траоре стал временным президентом.В начале этого года правительство Буркина-Фасо денонсировала соглашение с Францией и обязало французских военных покинуть страну в течение месяца. Некоторые эксперты увидели в этом решении возможное желание правительства во главе с Траоре сблизиться с другими странами. Все это происходит на фоне попыток властей Буркина-Фасо сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>

https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html

буркина-фасо

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, буркина-фасо, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)