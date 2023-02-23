Испания хочет увеличить число поставляемых Украине танков Leopard
Премьер Санчес: Испания хочет поставить Украине десять танков Leopard вместо шести
Танк Leopard 2. Архивное фото
МАДРИД, 23 фев - РИА Новости. Правительство Испании намерено рассмотреть возможность увеличения количества поставляемых Украине боевых танков Leopard с 6 до 10, заявил в четверг премьер-министр королевства Педро Санчес на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
"В ближайшие недели и месяцы мы намерены посмотреть, сможем ли увеличить количество (поставляемых Украине) танков (Leopard) до 10, то есть с 6 до 10, а также, очевидно, помочь украинским солдатам обучиться использованию этих танков Leopard", — сказал он.
Санчес заверил, что из соображений конфиденциальности не собирается называть точные сроки поставки оружия, но это произойдет сразу же после того, как Испания подготовит танки, а также обучит военных их применению.
Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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