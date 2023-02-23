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Депутаты обсудят фото коллеги с лапшой на ушах во время послания президента - РИА Новости, 23.02.2023
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Депутаты обсудят фото коллеги с лапшой на ушах во время послания президента
Депутаты обсудят фото коллеги с лапшой на ушах во время послания президента - РИА Новости, 23.02.2023
Депутаты обсудят фото коллеги с лапшой на ушах во время послания президента
Депутаты Самарской губернской думы обсудят на заседании комитета по регламенту поступок парламентария от КПРФ Михаила Абдалкина, который выложил видео в... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:05
2023-02-23T18:10
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
александр ющенко
самарская губернская дума
кпрф
происшествия
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САМАРА, 23 фев - РИА Новости. Депутаты Самарской губернской думы обсудят на заседании комитета по регламенту поступок парламентария от КПРФ Михаила Абдалкина, который выложил видео в интернете, как он с лапшой на ушах слушает послание президента, сообщила пресс-служба губернской думы. Абдалкин в среду в своём телеграм-канале выложил видео и фото, на котором он слушает послание президента, повесив себе на уши лапшу. Депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ) сообщил РИА Новости, что поступок депутата не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ, оценку ему также должны дать в региональном отделении партии. "Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников дал поручение комитету областного парламента по регламенту незамедлительно рассмотреть ситуацию с появлением в сети интернет видеоролика и фотографий депутата Михаила Абдалкина, которые получили широкий общественный резонанс", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, заседание комитета по регламенту состоится в ближайшие время. "Такое поведение вызвало у меня крайнее возмущение, если не сказать больше! Я, как человек, как гражданин, считаю подобное недопустимым. По моему поручению комитет по регламенту рассмотрит этот вопрос, будет принято решение", - цитирует Котельникова пресс-служба. Президент РФ Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Много внимания Путин уделил и поддержке участников спецоперации. Он также заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора.
https://ria.ru/20230222/poslanie-1853897407.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, александр ющенко, самарская губернская дума, кпрф, происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Александр Ющенко, Самарская Губернская Дума, КПРФ, Происшествия
15:05 23.02.2023 (обновлено: 18:10 23.02.2023)
 
Депутаты обсудят фото коллеги с лапшой на ушах во время послания президента

Самарские депутаты обсудят фото Абдалкина с лапшой на ушах во время послания президента

© РИА Новости / Алексей КуденкоСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самара. Архивное фото
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САМАРА, 23 фев - РИА Новости. Депутаты Самарской губернской думы обсудят на заседании комитета по регламенту поступок парламентария от КПРФ Михаила Абдалкина, который выложил видео в интернете, как он с лапшой на ушах слушает послание президента, сообщила пресс-служба губернской думы.
Абдалкин в среду в своём телеграм-канале выложил видео и фото, на котором он слушает послание президента, повесив себе на уши лапшу. Депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ) сообщил РИА Новости, что поступок депутата не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ, оценку ему также должны дать в региональном отделении партии.
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 22:52
КПРФ изучит фото депутата с лапшой на ушах во время послания президента
"Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников дал поручение комитету областного парламента по регламенту незамедлительно рассмотреть ситуацию с появлением в сети интернет видеоролика и фотографий депутата Михаила Абдалкина, которые получили широкий общественный резонанс", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, заседание комитета по регламенту состоится в ближайшие время.
"Такое поведение вызвало у меня крайнее возмущение, если не сказать больше! Я, как человек, как гражданин, считаю подобное недопустимым. По моему поручению комитет по регламенту рассмотрит этот вопрос, будет принято решение", - цитирует Котельникова пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Много внимания Путин уделил и поддержке участников спецоперации. Он также заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора.
Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты
21 февраля, 15:37Инфографика
Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинАлександр ЮщенкоСамарская Губернская ДумаКПРФПроисшествия
 
 
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