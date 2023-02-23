https://ria.ru/20230223/kitay-1853919220.html

Китай не консультировался с Украиной при подготовке своего плана, пишут СМИ

Китай не консультировался с Украиной при подготовке своего плана, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023

Китай не консультировался с Украиной при подготовке своего плана, пишут СМИ

Правительство Китая не консультировалось с Киевом при подготовке своего плана по урегулированию на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T06:44

2023-02-23T06:44

2023-02-23T06:44

специальная военная операция на украине

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цены на нефть

ван и (политик)

си цзиньпин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Правительство Китая не консультировалось с Киевом при подготовке своего плана по урегулированию на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. "Китай не консультировался с нами", - цитирует агентство слова чиновника. Чиновник добавил, что ни один план по урегулированию не должен выходить за "красные линии", под которыми понимаются "принципы устава ООН, в том числе соблюдение территориальной целостности Украины". В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД РФ заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.

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