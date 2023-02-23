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Китай не консультировался с Украиной при подготовке своего плана, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/kitay-1853919220.html
Китай не консультировался с Украиной при подготовке своего плана, пишут СМИ
Китай не консультировался с Украиной при подготовке своего плана, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2023
Китай не консультировался с Украиной при подготовке своего плана, пишут СМИ
Правительство Китая не консультировалось с Киевом при подготовке своего плана по урегулированию на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T06:44
2023-02-23T06:44
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
россия
цены на нефть
ван и (политик)
си цзиньпин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Правительство Китая не консультировалось с Киевом при подготовке своего плана по урегулированию на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. "Китай не консультировался с нами", - цитирует агентство слова чиновника. Чиновник добавил, что ни один план по урегулированию не должен выходить за "красные линии", под которыми понимаются "принципы устава ООН, в том числе соблюдение территориальной целостности Украины". В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД РФ заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.
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в мире, китай, украина, россия, цены на нефть, ван и (политик), си цзиньпин, сергей лавров, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Россия, Цены на нефть, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Сергей Лавров, ООН
06:44 23.02.2023
 
Китай не консультировался с Украиной при подготовке своего плана, пишут СМИ

FP: Китай не консультировался с Украиной при подготовке своего плана по урегулированию

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Правительство Китая не консультировалось с Киевом при подготовке своего плана по урегулированию на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
"Китай не консультировался с нами", - цитирует агентство слова чиновника.
Чиновник добавил, что ни один план по урегулированию не должен выходить за "красные линии", под которыми понимаются "принципы устава ООН, в том числе соблюдение территориальной целостности Украины".
В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД РФ заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
01:18
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаРоссияЦены на нефтьВан И (политик)Си ЦзиньпинСергей ЛавровООН
 
 
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