https://ria.ru/20230223/kiev-1853922923.html
Эксперт рассказал о направлениях, на которых Киев решил усилить позиции
Эксперт рассказал о направлениях, на которых Киев решил усилить позиции - РИА Новости, 23.02.2023
Эксперт рассказал о направлениях, на которых Киев решил усилить позиции
Киев готовит и усиливает запасные позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T07:35
2023-02-23T07:35
2023-02-23T09:57
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Киев готовит и усиливает запасные позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники."Вторая и третья линия обороны противника на этих направлениях усилена противотанковыми огневыми средствами, ПЗРК, а также личным составом", — пояснил эксперт.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230223/energodar-1853919706.html
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безопасность, киев, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
07:35 23.02.2023 (обновлено: 09:57 23.02.2023)
Эксперт рассказал о направлениях, на которых Киев решил усилить позиции
Марочко: Киев усиливает позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях