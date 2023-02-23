https://ria.ru/20230223/kiev-1853922923.html

Эксперт рассказал о направлениях, на которых Киев решил усилить позиции

Эксперт рассказал о направлениях, на которых Киев решил усилить позиции - РИА Новости, 23.02.2023

Эксперт рассказал о направлениях, на которых Киев решил усилить позиции

Киев готовит и усиливает запасные позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T07:35

2023-02-23T07:35

2023-02-23T09:57

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

луганская народная республика

андрей марочко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_33e41c593938fa87f78f8b396177f64c.jpg

ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Киев готовит и усиливает запасные позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники."Вторая и третья линия обороны противника на этих направлениях усилена противотанковыми огневыми средствами, ПЗРК, а также личным составом", — пояснил эксперт.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230223/energodar-1853919706.html

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, киев, луганская народная республика, андрей марочко