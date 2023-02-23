https://ria.ru/20230223/gaubitsa-1853939491.html
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу с экипажем
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу с экипажем - РИА Новости, 23.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу с экипажем
Российские артиллеристы ночью уничтожили гаубицу "Гвоздика" украинских войск вместе с боекомплектом в районе села Кизомыс в Херсонской области, 5 членов экипажа РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:18
2023-02-23T10:18
2023-02-23T10:18
херсонская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили гаубицу "Гвоздика" украинских войск вместе с боекомплектом в районе села Кизомыс в Херсонской области, 5 членов экипажа ликвидированы, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Кизомыс уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Янтарное в Херсонской области уничтожен миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери - 4 погибших украинских военных, 3 получили ранения.
https://ria.ru/20230223/donbass-1853760019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Херсонская область , Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу с экипажем
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" в Херсонской области