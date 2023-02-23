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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу с экипажем - РИА Новости, 23.02.2023
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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу с экипажем
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу с экипажем - РИА Новости, 23.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу с экипажем
Российские артиллеристы ночью уничтожили гаубицу "Гвоздика" украинских войск вместе с боекомплектом в районе села Кизомыс в Херсонской области, 5 членов экипажа РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:18
2023-02-23T10:18
херсонская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили гаубицу "Гвоздика" украинских войск вместе с боекомплектом в районе села Кизомыс в Херсонской области, 5 членов экипажа ликвидированы, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Кизомыс уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Янтарное в Херсонской области уничтожен миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери - 4 погибших украинских военных, 3 получили ранения.
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херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Херсонская область , Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
10:18 23.02.2023
 
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу с экипажем

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили гаубицу "Гвоздика" украинских войск вместе с боекомплектом в районе села Кизомыс в Херсонской области, 5 членов экипажа ликвидированы, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Кизомыс уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Янтарное в Херсонской области уничтожен миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери - 4 погибших украинских военных, 3 получили ранения.
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