https://ria.ru/20230223/gaubitsa-1853939491.html

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу с экипажем

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу с экипажем - РИА Новости, 23.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу с экипажем

Российские артиллеристы ночью уничтожили гаубицу "Гвоздика" украинских войск вместе с боекомплектом в районе села Кизомыс в Херсонской области, 5 членов экипажа РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T10:18

2023-02-23T10:18

2023-02-23T10:18

херсонская область

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили гаубицу "Гвоздика" украинских войск вместе с боекомплектом в районе села Кизомыс в Херсонской области, 5 членов экипажа ликвидированы, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Кизомыс уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Янтарное в Херсонской области уничтожен миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери - 4 погибших украинских военных, 3 получили ранения.

https://ria.ru/20230223/donbass-1853760019.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины