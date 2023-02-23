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Генсек НАТО назвал приостановку участия России в ДСНВ отказом от диалога
Генсек НАТО назвал приостановку участия России в ДСНВ отказом от диалога - РИА Новости, 23.02.2023
Генсек НАТО назвал приостановку участия России в ДСНВ отказом от диалога
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал приостановку Россией своего участия в договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:52
2023-02-23T18:52
2023-02-23T18:52
россия
сша
франция
владимир путин
йенс столтенберг
нато
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал приостановку Россией своего участия в договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений очередным примером ее отказа от содержательного диалога с Западом. "Объявление России о приостановке соглашения СНВ-3, которое устанавливает ограничения на стратегические системы вооружений дальнего действия, системы ядерного вооружения, представляет собой последний пример того, как Россия уходит от содержательного диалога с союзниками по НАТО", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN. США выразили разочарование решением президента РФ Владимира Путина, но заявили, что не считают его признаком подготовки к применению ядерного оружия и не видят оснований для повышения готовности собственных сил сдерживания. Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
https://radiosputnik.ria.ru/20230223/stoltenberg-ukraina-1854016714.html
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россия, сша, франция, владимир путин, йенс столтенберг, нато, договор снв-3
Россия, США, Франция, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, НАТО, Договор СНВ-3
Генсек НАТО назвал приостановку участия России в ДСНВ отказом от диалога
Генсек НАТО Столтенберг назвал приостановку участия России в ДСНВ отказом от диалога