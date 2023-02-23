https://ria.ru/20230223/dodon-1853985014.html

Додон заявил, что двое из трех судей, рассматривающих его дело, уволились

Додон заявил, что двое из трех судей, рассматривающих его дело, уволились - РИА Новости, 23.02.2023

Додон заявил, что двое из трех судей, рассматривающих его дело, уволились

Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в четверг, что двое из трех судей, рассматривающих дело против него по обвинению в коррупции, уволились. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:48

2023-02-23T14:48

2023-02-23T14:48

в мире

молдавия

игорь додон

сергей литвиненко

майя санду

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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в четверг, что двое из трех судей, рассматривающих дело против него по обвинению в коррупции, уволились. "Двое из трех судей, рассматривающих мое дело, написали заявление об увольнении. Это значит, что никакой доказательной базы против меня нет", - заявил Додон журналистам. Он отметил, что вместе с судьями нет уже и Сергея Литвиненко, занимавшего пост министра юстиции и настаивавшего на скорейшем рассмотрении дела Додона. "Их использовали против меня, и сейчас по одному убирают. Все, кто исполняет незаконные поручения Майи Санду, должны понять, что их тоже поматросят и бросят", - подчеркнул Додон. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Додону запрещено покидать страну до 20 марта.

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853956437.html

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в мире, молдавия, игорь додон, сергей литвиненко, майя санду