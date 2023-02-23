Додон заявил, что двое из трех судей, рассматривающих его дело, уволились
Додон заявил, что двое из трех судей, рассматривающих его дело о коррупции, уволились
© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева
© Sputnik / Дмитрий Терехов
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в четверг, что двое из трех судей, рассматривающих дело против него по обвинению в коррупции, уволились.
"Двое из трех судей, рассматривающих мое дело, написали заявление об увольнении. Это значит, что никакой доказательной базы против меня нет", - заявил Додон журналистам.
Он отметил, что вместе с судьями нет уже и Сергея Литвиненко, занимавшего пост министра юстиции и настаивавшего на скорейшем рассмотрении дела Додона.
"Их использовали против меня, и сейчас по одному убирают. Все, кто исполняет незаконные поручения Майи Санду, должны понять, что их тоже поматросят и бросят", - подчеркнул Додон.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Додону запрещено покидать страну до 20 марта.