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Додон заявил, что двое из трех судей, рассматривающих его дело, уволились - РИА Новости, 23.02.2023
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Додон заявил, что двое из трех судей, рассматривающих его дело, уволились
Додон заявил, что двое из трех судей, рассматривающих его дело, уволились - РИА Новости, 23.02.2023
Додон заявил, что двое из трех судей, рассматривающих его дело, уволились
Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в четверг, что двое из трех судей, рассматривающих дело против него по обвинению в коррупции, уволились. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:48
2023-02-23T14:48
в мире
молдавия
игорь додон
сергей литвиненко
майя санду
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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в четверг, что двое из трех судей, рассматривающих дело против него по обвинению в коррупции, уволились. "Двое из трех судей, рассматривающих мое дело, написали заявление об увольнении. Это значит, что никакой доказательной базы против меня нет", - заявил Додон журналистам. Он отметил, что вместе с судьями нет уже и Сергея Литвиненко, занимавшего пост министра юстиции и настаивавшего на скорейшем рассмотрении дела Додона. "Их использовали против меня, и сейчас по одному убирают. Все, кто исполняет незаконные поручения Майи Санду, должны понять, что их тоже поматросят и бросят", - подчеркнул Додон. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Додону запрещено покидать страну до 20 марта.
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853956437.html
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в мире, молдавия, игорь додон, сергей литвиненко, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Сергей Литвиненко, Майя Санду
14:48 23.02.2023
 
Додон заявил, что двое из трех судей, рассматривающих его дело, уволились

Додон заявил, что двое из трех судей, рассматривающих его дело о коррупции, уволились

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в четверг, что двое из трех судей, рассматривающих дело против него по обвинению в коррупции, уволились.
"Двое из трех судей, рассматривающих мое дело, написали заявление об увольнении. Это значит, что никакой доказательной базы против меня нет", - заявил Додон журналистам.
Он отметил, что вместе с судьями нет уже и Сергея Литвиненко, занимавшего пост министра юстиции и настаивавшего на скорейшем рассмотрении дела Додона.
"Их использовали против меня, и сейчас по одному убирают. Все, кто исполняет незаконные поручения Майи Санду, должны понять, что их тоже поматросят и бросят", - подчеркнул Додон.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Додону запрещено покидать страну до 20 марта.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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В миреМолдавияИгорь ДодонСергей ЛитвиненкоМайя Санду
 
 
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