https://ria.ru/20230223/afrika-1853930437.html

Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки

Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки - РИА Новости, 23.02.2023

Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки

Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T09:10

2023-02-23T09:10

2023-02-23T09:10

россия

африка

михаил богданов

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_24dae7b5a5f505660e568d96e1a0c0f3.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Он напомнил, что по итогам прошедшего в Сочи в 2019 году саммита РФ-Африка были приняты решения "в том числе о расширении российского дипломатического присутствия на континенте". "В рамках соответствующих поручений МИД России проводит работу по открытию новых посольств России в ряде африканских стран. О том, в каких государствах будем открывать наши дипмиссии, сообщим, когда будут согласованы юридические, протокольные и иные аспекты с властями соответствующих государств", - сказал Богданов. По его словам, в вопросах "географии" и численного состава дипломатических представительств Россия исходит "как из наличия национальных интересов, требуемого объема работы, так и, что немаловажно, из готовности партнеров к открытому диалогу и взаимодействию". "В плане обеспечения надлежащей защиты наших посольств и их персонала могу сказать, что это тема является для нас приоритетной, поэтому вопрос безопасности находится под постоянным контролем и мы регулярно предпринимаем профилактические меры и оперативно реагируем на любое изменение обстановки вокруг наших загранпредставительств", - подчеркнул Богданов. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, африка, михаил богданов, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)