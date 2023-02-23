https://ria.ru/20230223/afrika-1853930437.html
Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки
Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки - РИА Новости, 23.02.2023
Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки
Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:10
2023-02-23T09:10
2023-02-23T09:10
россия
африка
михаил богданов
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Он напомнил, что по итогам прошедшего в Сочи в 2019 году саммита РФ-Африка были приняты решения "в том числе о расширении российского дипломатического присутствия на континенте". "В рамках соответствующих поручений МИД России проводит работу по открытию новых посольств России в ряде африканских стран. О том, в каких государствах будем открывать наши дипмиссии, сообщим, когда будут согласованы юридические, протокольные и иные аспекты с властями соответствующих государств", - сказал Богданов. По его словам, в вопросах "географии" и численного состава дипломатических представительств Россия исходит "как из наличия национальных интересов, требуемого объема работы, так и, что немаловажно, из готовности партнеров к открытому диалогу и взаимодействию". "В плане обеспечения надлежащей защиты наших посольств и их персонала могу сказать, что это тема является для нас приоритетной, поэтому вопрос безопасности находится под постоянным контролем и мы регулярно предпринимаем профилактические меры и оперативно реагируем на любое изменение обстановки вокруг наших загранпредставительств", - подчеркнул Богданов. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, михаил богданов, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Африка, Михаил Богданов, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки
Замглавы МИД Богданов: Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия готовится открыть новые посольства в странах Африки, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Он напомнил, что по итогам прошедшего в Сочи в 2019 году саммита РФ-Африка были приняты решения "в том числе о расширении российского дипломатического присутствия на континенте".
"В рамках соответствующих поручений МИД России проводит работу по открытию новых посольств России в ряде африканских стран. О том, в каких государствах будем открывать наши дипмиссии, сообщим, когда будут согласованы юридические, протокольные и иные аспекты с властями соответствующих государств", - сказал Богданов.
По его словам, в вопросах "географии" и численного состава дипломатических представительств Россия исходит "как из наличия национальных интересов, требуемого объема работы, так и, что немаловажно, из готовности партнеров к открытому диалогу и взаимодействию".
"В плане обеспечения надлежащей защиты наших посольств и их персонала могу сказать, что это тема является для нас приоритетной, поэтому вопрос безопасности находится под постоянным контролем и мы регулярно предпринимаем профилактические меры и оперативно реагируем на любое изменение обстановки вокруг наших загранпредставительств", - подчеркнул Богданов.