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В МИД объяснили, почему Запад "оскорблен" связями России и Африки - РИА Новости, 23.02.2023
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В МИД объяснили, почему Запад "оскорблен" связями России и Африки
В МИД объяснили, почему Запад "оскорблен" связями России и Африки - РИА Новости, 23.02.2023
В МИД объяснили, почему Запад "оскорблен" связями России и Африки
Страны Запада воспринимают укрепление связей России с Африкой как личное оскорбление, потому что с трудом могут отказаться от неоколониальных принципов, которые РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T06:41
2023-02-23T09:34
россия
африка
париж
михаил богданов
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Страны Запада воспринимают укрепление связей России с Африкой как личное оскорбление, потому что с трудом могут отказаться от неоколониальных принципов, которые многие годы позволяли им почти задаром выкачивать из Африки необходимые ресурсы, считает замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Геополитическая ситуация, складывающаяся в последнее время, и кризис либеральной модели развития диктуют необходимость переформатирования всей мировой системы международных отношений - как политической, так и экономической. Для "коллективного Запада", в том числе и Франции, это означает закат своей неоколониальной империи, которая многие годы позволяла почти задаром выкачивать из Африки необходимые ресурсы на поддержание своей промышленности и развитие экономики", - сказал Богданов в интервью РИА Новости. "Понятно, что привычки менять трудно, поэтому укрепление партнерства России с Африкой в ряде столиц Запада воспринимают как личное оскорбление. Отсюда берет начало их активная работа с африканцами по противодействию нашей стране на континенте", - отметил он. При этом, по его словам Россия среди африканцев имеет высокую, заслуженную репутацию надежного партнера и друга, готового прийти на помощь в сложной ситуации. "Так было и во времена борьбы народов Африки за независимость, в тяжелые моменты природных катаклизмов, так это есть и сейчас в деле противостояния террористической угрозе, сохранения суверенитета африканских государств. На наш взгляд, противопоставить этому что-либо Парижу будет трудно", - отметил Богданов. Отвечая на вопрос можно ли ожидать антироссийских провокаций в связи с тем, что европейские государства стараются не допустить усиления роли Москвы в регионе, Богданов отметил, что "в другие времена можно было бы сказать, что это как-то недипломатично". "Но поведение стран Запада по украинскому вопросу говорит о том, что ждать можно чего угодно, и мы готовы к любому развитию ситуации", - заключил он. Читайте полный текст интервью Михаила Богданова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230222/ucheniya-1853744741.html
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россия, африка, париж, михаил богданов, в мире
Россия, Африка, Париж, Михаил Богданов, В мире
06:41 23.02.2023 (обновлено: 09:34 23.02.2023)
 
В МИД объяснили, почему Запад "оскорблен" связями России и Африки

Богданов: Запад оскорблен развитием связей России и Африки из-за неоколониальных принципов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Страны Запада воспринимают укрепление связей России с Африкой как личное оскорбление, потому что с трудом могут отказаться от неоколониальных принципов, которые многие годы позволяли им почти задаром выкачивать из Африки необходимые ресурсы, считает замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Геополитическая ситуация, складывающаяся в последнее время, и кризис либеральной модели развития диктуют необходимость переформатирования всей мировой системы международных отношений - как политической, так и экономической. Для "коллективного Запада", в том числе и Франции, это означает закат своей неоколониальной империи, которая многие годы позволяла почти задаром выкачивать из Африки необходимые ресурсы на поддержание своей промышленности и развитие экономики", - сказал Богданов в интервью РИА Новости.
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"Понятно, что привычки менять трудно, поэтому укрепление партнерства России с Африкой в ряде столиц Запада воспринимают как личное оскорбление. Отсюда берет начало их активная работа с африканцами по противодействию нашей стране на континенте", - отметил он.
При этом, по его словам Россия среди африканцев имеет высокую, заслуженную репутацию надежного партнера и друга, готового прийти на помощь в сложной ситуации. "Так было и во времена борьбы народов Африки за независимость, в тяжелые моменты природных катаклизмов, так это есть и сейчас в деле противостояния террористической угрозе, сохранения суверенитета африканских государств. На наш взгляд, противопоставить этому что-либо Парижу будет трудно", - отметил Богданов.
Отвечая на вопрос можно ли ожидать антироссийских провокаций в связи с тем, что европейские государства стараются не допустить усиления роли Москвы в регионе, Богданов отметил, что "в другие времена можно было бы сказать, что это как-то недипломатично".
"Но поведение стран Запада по украинскому вопросу говорит о том, что ждать можно чего угодно, и мы готовы к любому развитию ситуации", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Михаила Богданова >>
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