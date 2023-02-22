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Закон о приостановке участия России в ДСНВ поступил в Совфед - РИА Новости, 22.02.2023
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Закон о приостановке участия России в ДСНВ поступил в Совфед
Закон о приостановке участия России в ДСНВ поступил в Совфед - РИА Новости, 22.02.2023
Закон о приостановке участия России в ДСНВ поступил в Совфед
Закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях поступил из Госдумы в Совет Федерации, сообщил РИА Новости спикер... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:02
2023-02-22T13:03
политика
россия
константин косачев
совет федерации рф
договор снв-3
госдума рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях поступил из Госдумы в Совет Федерации, сообщил РИА Новости спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор утвердительно ответил на соответствующий вопрос агентства. Госдума уже приняла закон на заседании в среду, после обеда его рассмотрит Совет Федерации.
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политика, россия, константин косачев, совет федерации рф, договор снв-3, госдума рф
Политика, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Договор СНВ-3, Госдума РФ
13:02 22.02.2023 (обновлено: 13:03 22.02.2023)
 
Закон о приостановке участия России в ДСНВ поступил в Совфед

Спикер Косачев: закон о приостановке участия России в ДСНВ поступил из Госдумы в Совфед

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях поступил из Госдумы в Совет Федерации, сообщил РИА Новости спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенатор утвердительно ответил на соответствующий вопрос агентства.
Госдума уже приняла закон на заседании в среду, после обеда его рассмотрит Совет Федерации.
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ПолитикаРоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФДоговор СНВ-3Госдума РФ
 
 
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