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В Петербурге открылась масштабная выставка о русском балете - РИА Новости, 22.02.2023
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Культура
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В Петербурге открылась масштабная выставка о русском балете
В Петербурге открылась масштабная выставка о русском балете - РИА Новости, 22.02.2023
В Петербурге открылась масштабная выставка о русском балете
Пачка Галины Улановой для партии "Умирающий лебедь" и пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, а еще... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:12
2023-02-22T14:12
культура
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пачка Галины Улановой для партии "Умирающий лебедь" и пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, а еще афиши "Русских сезонов" и архивные материалы представлены на выставке "Первая позиция. Русский балет" в "Манеже" в Санкт-Петербурге. Всего около тысячи артефактов, рассказывают в пресс-службе проекта. Экспозиция посвящена 350-летию русского балета. Посетители узнают о культовых спектаклях, балетмейстерах, хореографах, композиторах, танцовщиках и отечественной системе балетного образования. "В работе над этой выставкой для нас особенно важно было художественным языком рассказать зрителю историю развития и становления балета в России, останавливаясь на наиболее важных исторических вехах, значимых постановках и выдающихся мастерах", – говорит автор концепции, директор ЦВЗ "Манеж" Анна Ялова.В экспозиции несколько разделов: "Царская ложа", "Русский дух" о постановках Дягилевской антрепризы, "Советский балет", "Костюмерный цех", "Анатомия балета", "Школа".Выставка продлится по 21 мая 2023 года.
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новости культуры, балет, музеи, куда сходить , что посмотреть , санкт-петербург
Культура, Новости культуры, Балет, Музеи, куда сходить , что посмотреть , Санкт-Петербург
14:12 22.02.2023
 
В Петербурге открылась масштабная выставка о русском балете

В петербургском "Манеже" открылась выставка "Первая позиция. Русский балет"

© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". К.М. Тер-Степанова в роли Сюимбике, балет "Шурале"
Выставка Первая позиция. Русский балет. К.М. Тер-Степанова в роли Сюимбике, балет Шурале - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пачка Галины Улановой для партии "Умирающий лебедь" и пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, а еще афиши "Русских сезонов" и архивные материалы представлены на выставке "Первая позиция. Русский балет" в "Манеже" в Санкт-Петербурге. Всего около тысячи артефактов, рассказывают в пресс-службе проекта.
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет"
Выставка Первая позиция. Русский балет
1 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет"
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Бюро Planet9 / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Рендер будущей выставки "Первая позиция. Русский балет"
Рендер будущей выставки Первая позиция. Русский балет
2 из 6
Рендер будущей выставки "Первая позиция. Русский балет"
© Бюро Planet9 / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Государственный русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Сорин С.А. Портрет балетмейстера М. М. Фокина. 1926
Выставка Первая позиция. Русский балет. Сорин С.А. Портрет балетмейстера М. М. Фокина. 1926
3 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Сорин С.А. Портрет балетмейстера М. М. Фокина. 1926
© Государственный русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Государственная Третьяковская галерея / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Серебрякова З.Е. Девочки-сильфиды. Балет Шопениана. 1924
Выставка Первая позиция. Русский балет. Серебрякова З.Е. Девочки-сильфиды. Балет Шопениана. 1924
4 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Серебрякова З.Е. Девочки-сильфиды. Балет Шопениана. 1924
© Государственная Третьяковская галерея / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© ГМИИ им. А.С. Пушкина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Рерих Н.К. Эскиз декорации к I акту балета Стравинского "Весна священная"
Выставка Первая позиция. Русский балет. Рерих Н.К. Эскиз декорации к I акту балета Стравинского Весна священная
5 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Рерих Н.К. Эскиз декорации к I акту балета Стравинского "Весна священная"
© ГМИИ им. А.С. Пушкина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Бюро Planet9 / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Рендер будущей выставки "Первая позиция. Русский балет"
Рендер будущей выставки Первая позиция. Русский балет
6 из 6
Рендер будущей выставки "Первая позиция. Русский балет"
© Бюро Planet9 / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
1 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет"
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
2 из 6
Рендер будущей выставки "Первая позиция. Русский балет"
© Бюро Planet9 / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
3 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Сорин С.А. Портрет балетмейстера М. М. Фокина. 1926
© Государственный русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
4 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Серебрякова З.Е. Девочки-сильфиды. Балет Шопениана. 1924
© Государственная Третьяковская галерея / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
5 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Рерих Н.К. Эскиз декорации к I акту балета Стравинского "Весна священная"
© ГМИИ им. А.С. Пушкина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
6 из 6
Рендер будущей выставки "Первая позиция. Русский балет"
© Бюро Planet9 / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
Экспозиция посвящена 350-летию русского балета. Посетители узнают о культовых спектаклях, балетмейстерах, хореографах, композиторах, танцовщиках и отечественной системе балетного образования.
"В работе над этой выставкой для нас особенно важно было художественным языком рассказать зрителю историю развития и становления балета в России, останавливаясь на наиболее важных исторических вехах, значимых постановках и выдающихся мастерах", – говорит автор концепции, директор ЦВЗ "Манеж" Анна Ялова.
В экспозиции несколько разделов: "Царская ложа", "Русский дух" о постановках Дягилевской антрепризы, "Советский балет", "Костюмерный цех", "Анатомия балета", "Школа".
© ГА РФ / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Балетные туфли М.Ф. Кшесинской
Выставка Первая позиция. Русский балет. Балетные туфли М.Ф. Кшесинской
1 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Балетные туфли М.Ф. Кшесинской
© ГА РФ / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Государственный Русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Бенуа А.Н. Эскиз декорации I картины балета Петрушка. 1917
Выставка Первая позиция. Русский балет. Бенуа А.Н. Эскиз декорации I картины балета Петрушка. 1917
2 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Бенуа А.Н. Эскиз декорации I картины балета Петрушка. 1917
© Государственный Русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Е.С. Максимова в роли Жизели, балет "Жизель"
Выставка Первая позиция. Русский балет. Е.С. Максимова в роли Жизели, балет Жизель
3 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Е.С. Максимова в роли Жизели, балет "Жизель"
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Фото предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Данько Наталия Яковлевна. Фигура "Балерина А.П. Павлова в концертном номере "Умирающий лебедь" на музыку К. Сен-Санса
Выставка Первая позиция. Русский балет. Данько Наталия Яковлевна. Фигура Балерина А.П. Павлова в концертном номере Умирающий лебедь на музыку К. Сен-Санса
4 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Данько Наталия Яковлевна. Фигура "Балерина А.П. Павлова в концертном номере "Умирающий лебедь" на музыку К. Сен-Санса
© Фото предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Фото : Государственный Русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Данько Н.Я. Балерина А.П. Павлова в концертном номере Умирающий лебедь на музыку Сен-Санса. 1931-1934
Выставка Первая позиция. Русский балет. Данько Н.Я. Балерина А.П. Павлова в концертном номере Умирающий лебедь на музыку Сен-Санса. 1931-1934
5 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Данько Н.Я. Балерина А.П. Павлова в концертном номере Умирающий лебедь на музыку Сен-Санса. 1931-1934
© Фото : Государственный Русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Михайловский театр / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Зрительный зал Михайловского театра. 1860-е
Выставка Первая позиция. Русский балет. Зрительный зал Михайловского театра. 1860-е
6 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Зрительный зал Михайловского театра. 1860-е
© Михайловский театр / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
1 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Балетные туфли М.Ф. Кшесинской
© ГА РФ / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
2 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Бенуа А.Н. Эскиз декорации I картины балета Петрушка. 1917
© Государственный Русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
3 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Е.С. Максимова в роли Жизели, балет "Жизель"
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
4 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Данько Наталия Яковлевна. Фигура "Балерина А.П. Павлова в концертном номере "Умирающий лебедь" на музыку К. Сен-Санса
© Фото предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
5 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Данько Н.Я. Балерина А.П. Павлова в концертном номере Умирающий лебедь на музыку Сен-Санса. 1931-1934
© Фото : Государственный Русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
6 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Зрительный зал Михайловского театра. 1860-е
© Михайловский театр / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
Выставка продлится по 21 мая 2023 года.
Балерина Анна Павлова - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 08:00Культура
Лед и пламя: в чем секрет русских балерин, покоривших Запад
 
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