https://ria.ru/20230222/vystavka-1853687128.html

В Петербурге открылась масштабная выставка о русском балете

В Петербурге открылась масштабная выставка о русском балете - РИА Новости, 22.02.2023

В Петербурге открылась масштабная выставка о русском балете

Пачка Галины Улановой для партии "Умирающий лебедь" и пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, а еще... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:12

2023-02-22T14:12

2023-02-22T14:12

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пачка Галины Улановой для партии "Умирающий лебедь" и пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, а еще афиши "Русских сезонов" и архивные материалы представлены на выставке "Первая позиция. Русский балет" в "Манеже" в Санкт-Петербурге. Всего около тысячи артефактов, рассказывают в пресс-службе проекта. Экспозиция посвящена 350-летию русского балета. Посетители узнают о культовых спектаклях, балетмейстерах, хореографах, композиторах, танцовщиках и отечественной системе балетного образования. "В работе над этой выставкой для нас особенно важно было художественным языком рассказать зрителю историю развития и становления балета в России, останавливаясь на наиболее важных исторических вехах, значимых постановках и выдающихся мастерах", – говорит автор концепции, директор ЦВЗ "Манеж" Анна Ялова.В экспозиции несколько разделов: "Царская ложа", "Русский дух" о постановках Дягилевской антрепризы, "Советский балет", "Костюмерный цех", "Анатомия балета", "Школа".Выставка продлится по 21 мая 2023 года.

https://ria.ru/20230212/baleriny-1851224467.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, балет, музеи, куда сходить , что посмотреть , санкт-петербург