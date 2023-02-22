В Петербурге открылась масштабная выставка о русском балете
В петербургском "Манеже" открылась выставка "Первая позиция. Русский балет"
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". К.М. Тер-Степанова в роли Сюимбике, балет "Шурале"
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пачка Галины Улановой для партии "Умирающий лебедь" и пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, а еще афиши "Русских сезонов" и архивные материалы представлены на выставке "Первая позиция. Русский балет" в "Манеже" в Санкт-Петербурге. Всего около тысячи артефактов, рассказывают в пресс-службе проекта.
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет"
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Выставка "Первая позиция. Русский балет"
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Бюро Planet9 / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Рендер будущей выставки "Первая позиция. Русский балет"
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Рендер будущей выставки "Первая позиция. Русский балет"
© Бюро Planet9 / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Государственный русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Сорин С.А. Портрет балетмейстера М. М. Фокина. 1926
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Сорин С.А. Портрет балетмейстера М. М. Фокина. 1926
© Государственный русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Государственная Третьяковская галерея / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Серебрякова З.Е. Девочки-сильфиды. Балет Шопениана. 1924
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Серебрякова З.Е. Девочки-сильфиды. Балет Шопениана. 1924
© Государственная Третьяковская галерея / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© ГМИИ им. А.С. Пушкина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Рерих Н.К. Эскиз декорации к I акту балета Стравинского "Весна священная"
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Рерих Н.К. Эскиз декорации к I акту балета Стравинского "Весна священная"
© ГМИИ им. А.С. Пушкина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Бюро Planet9 / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Рендер будущей выставки "Первая позиция. Русский балет"
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Рендер будущей выставки "Первая позиция. Русский балет"
© Бюро Planet9 / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
1 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет"
© Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
2 из 6
Рендер будущей выставки "Первая позиция. Русский балет"
© Бюро Planet9 / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
3 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Сорин С.А. Портрет балетмейстера М. М. Фокина. 1926
© Государственный русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
4 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Серебрякова З.Е. Девочки-сильфиды. Балет Шопениана. 1924
© Государственная Третьяковская галерея / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
5 из 6
Выставка "Первая позиция. Русский балет". Рерих Н.К. Эскиз декорации к I акту балета Стравинского "Весна священная"
© ГМИИ им. А.С. Пушкина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
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Рендер будущей выставки "Первая позиция. Русский балет"
© Бюро Planet9 / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
Экспозиция посвящена 350-летию русского балета. Посетители узнают о культовых спектаклях, балетмейстерах, хореографах, композиторах, танцовщиках и отечественной системе балетного образования.
"В работе над этой выставкой для нас особенно важно было художественным языком рассказать зрителю историю развития и становления балета в России, останавливаясь на наиболее важных исторических вехах, значимых постановках и выдающихся мастерах", – говорит автор концепции, директор ЦВЗ "Манеж" Анна Ялова.
В экспозиции несколько разделов: "Царская ложа", "Русский дух" о постановках Дягилевской антрепризы, "Советский балет", "Костюмерный цех", "Анатомия балета", "Школа".
© ГА РФ / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Балетные туфли М.Ф. Кшесинской
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Балетные туфли М.Ф. Кшесинской
© ГА РФ / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Государственный Русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Бенуа А.Н. Эскиз декорации I картины балета Петрушка. 1917
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Бенуа А.Н. Эскиз декорации I картины балета Петрушка. 1917
© Государственный Русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Е.С. Максимова в роли Жизели, балет "Жизель"
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Е.С. Максимова в роли Жизели, балет "Жизель"
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Фото предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Данько Наталия Яковлевна. Фигура "Балерина А.П. Павлова в концертном номере "Умирающий лебедь" на музыку К. Сен-Санса
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Данько Наталия Яковлевна. Фигура "Балерина А.П. Павлова в концертном номере "Умирающий лебедь" на музыку К. Сен-Санса
© Фото предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Фото : Государственный Русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Данько Н.Я. Балерина А.П. Павлова в концертном номере Умирающий лебедь на музыку Сен-Санса. 1931-1934
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Данько Н.Я. Балерина А.П. Павлова в концертном номере Умирающий лебедь на музыку Сен-Санса. 1931-1934
© Фото : Государственный Русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
© Михайловский театр / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"Выставка "Первая позиция. Русский балет". Зрительный зал Михайловского театра. 1860-е
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Зрительный зал Михайловского театра. 1860-е
© Михайловский театр / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Балетные туфли М.Ф. Кшесинской
© ГА РФ / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Бенуа А.Н. Эскиз декорации I картины балета Петрушка. 1917
© Государственный Русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Е.С. Максимова в роли Жизели, балет "Жизель"
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Данько Наталия Яковлевна. Фигура "Балерина А.П. Павлова в концертном номере "Умирающий лебедь" на музыку К. Сен-Санса
© Фото предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Данько Н.Я. Балерина А.П. Павлова в концертном номере Умирающий лебедь на музыку Сен-Санса. 1931-1934
© Фото : Государственный Русский музей / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
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Выставка "Первая позиция. Русский балет". Зрительный зал Михайловского театра. 1860-е
© Михайловский театр / Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"
Выставка продлится по 21 мая 2023 года.
12 февраля, 08:00КультураЛед и пламя: в чем секрет русских балерин, покоривших Запад