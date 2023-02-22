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Украинский военачальник заявил о подготовке наступления - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/vsu-1853751094.html
Украинский военачальник заявил о подготовке наступления
Украинский военачальник заявил о подготовке наступления - РИА Новости, 22.02.2023
Украинский военачальник заявил о подготовке наступления
Киев готовится к военному наступлению, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью агентству "Укринформ". РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:14
2023-02-22T16:23
специальная военная операция на украине
украина
сергей наев
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Киев готовится к военному наступлению, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью агентству "Укринформ".Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, США принуждают Украину к наступлению на Южном направлении. Это подтверждает визит американского президента Джо Байдена в Киев вместо Огайо, где произошла экологическая катастрофа.Комментируя ситуацию на границе с Белоруссией, Наев отметил, что, в случае увеличения в этом районе численности российских и белорусских войск, Киев сделает то же самое в зеркальном режиме.Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предположил, что решающие бои состоятся до конца весны. С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Накануне глава государства подчеркнул, что Москва аккуратно и последовательно будет решать стоящие перед ней задачи.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
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украина, сергей наев, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Наев, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:14 22.02.2023 (обновлено: 16:23 22.02.2023)
 
Украинский военачальник заявил о подготовке наступления

Командующий объединенными силами ВСУ Наев заявил, что Киев готовится к наступлению

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Киев готовится к военному наступлению, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью агентству "Укринформ".
"Касаемо подготовки нашего наступления: мы готовим соответствующие силы для этого, но когда оно состоится — это тайна", — сказал генерал.
Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, США принуждают Украину к наступлению на Южном направлении. Это подтверждает визит американского президента Джо Байдена в Киев вместо Огайо, где произошла экологическая катастрофа.
Комментируя ситуацию на границе с Белоруссией, Наев отметил, что, в случае увеличения в этом районе численности российских и белорусских войск, Киев сделает то же самое в зеркальном режиме.
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С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Накануне глава государства подчеркнул, что Москва аккуратно и последовательно будет решать стоящие перед ней задачи.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей НаевВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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