15:14 22.02.2023 (обновлено: 16:23 22.02.2023)
Украинский военачальник заявил о подготовке наступления
Командующий объединенными силами ВСУ Наев заявил, что Киев готовится к наступлению
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Киев готовится к военному наступлению, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью агентству "Укринформ".
"Касаемо подготовки нашего наступления: мы готовим соответствующие силы для этого, но когда оно состоится — это тайна", — сказал генерал.
Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, США принуждают Украину к наступлению на Южном направлении. Это подтверждает визит американского президента Джо Байдена в Киев вместо Огайо, где произошла экологическая катастрофа.
Комментируя ситуацию на границе с Белоруссией, Наев отметил, что, в случае увеличения в этом районе численности российских и белорусских войск, Киев сделает то же самое в зеркальном режиме.
Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предположил, что решающие бои состоятся до конца весны.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Накануне глава государства подчеркнул, что Москва аккуратно и последовательно будет решать стоящие перед ней задачи.