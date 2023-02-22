https://ria.ru/20230222/vsu-1853751094.html

Украинский военачальник заявил о подготовке наступления

Украинский военачальник заявил о подготовке наступления - РИА Новости, 22.02.2023

Украинский военачальник заявил о подготовке наступления

Киев готовится к военному наступлению, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью агентству "Укринформ". РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:14

2023-02-22T15:14

2023-02-22T16:23

специальная военная операция на украине

украина

сергей наев

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Киев готовится к военному наступлению, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью агентству "Укринформ".Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, США принуждают Украину к наступлению на Южном направлении. Это подтверждает визит американского президента Джо Байдена в Киев вместо Огайо, где произошла экологическая катастрофа.Комментируя ситуацию на границе с Белоруссией, Наев отметил, что, в случае увеличения в этом районе численности российских и белорусских войск, Киев сделает то же самое в зеркальном режиме.Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предположил, что решающие бои состоятся до конца весны. С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Накануне глава государства подчеркнул, что Москва аккуратно и последовательно будет решать стоящие перед ней задачи.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

https://ria.ru/20230222/rogov-1853588584.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сергей наев, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр