https://ria.ru/20230222/ukraina-1853690775.html
Глава украинской разведки ожидает решающие бои весной
Глава украинской разведки ожидает решающие бои весной - РИА Новости, 22.02.2023
Глава украинской разведки ожидает решающие бои весной
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что решающие бои будут проходить весной. Об этом он заявил в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:57
2023-02-22T12:57
2023-02-22T14:23
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что решающие бои будут проходить весной. Об этом он заявил в интервью изданию Forbes.ua."С середины и до конца весны будут решающие бои", — сказал он.По его мнению, это станет переломным моментом. Буданов также считает, что Россия якобы уже начала наступление. Ранее в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что США принуждают Украину к наступлению на Южном направлении, и "визит Байдена тому подтверждение". По словам чиновника, оккупация южнорусских земель для американского лидера приоритетней судьбы собственного народа.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Накануне глава государства подчеркнул, что Москва аккуратно и последовательно будет решать стоящие перед ней задачи.
https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853669575.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс, владимир рогов, запорожская область
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12:57 22.02.2023 (обновлено: 14:23 22.02.2023)
Глава украинской разведки ожидает решающие бои весной
Глава ГУР Минобороны Украины Буданов: решающие бои пройдут с середины и до конца весны