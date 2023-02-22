https://ria.ru/20230222/ukraina-1853690775.html

Глава украинской разведки ожидает решающие бои весной

Глава украинской разведки ожидает решающие бои весной - РИА Новости, 22.02.2023

Глава украинской разведки ожидает решающие бои весной

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что решающие бои будут проходить весной. Об этом он заявил в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:57

2023-02-22T12:57

2023-02-22T14:23

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что решающие бои будут проходить весной. Об этом он заявил в интервью изданию Forbes.ua."С середины и до конца весны будут решающие бои", — сказал он.По его мнению, это станет переломным моментом. Буданов также считает, что Россия якобы уже начала наступление. Ранее в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что США принуждают Украину к наступлению на Южном направлении, и "визит Байдена тому подтверждение". По словам чиновника, оккупация южнорусских земель для американского лидера приоритетней судьбы собственного народа.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Накануне глава государства подчеркнул, что Москва аккуратно и последовательно будет решать стоящие перед ней задачи.

https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853669575.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс, владимир рогов, запорожская область