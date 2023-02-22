https://ria.ru/20230222/vstrecha-1853809522.html

Встречу Путина с Гаглоевым перенесли

Встречу Путина с Гаглоевым перенесли - РИА Новости, 22.02.2023

Встречу Путина с Гаглоевым перенесли

Переговоры президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым переносятся из-за положительного теста на ковид у Гаглоева, сообщили в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:55

2023-02-22T16:55

2023-02-22T17:49

политика

южная осетия

москва

алан гаглоев

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым переносятся из-за положительного теста на ковид у Гаглоева, сообщили в Кремле. "Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы желаем скорейшего выздоровления президенту Южной Осетии", - добавил он. Ранее Кремль сообщал, что Путин и Гаглоев 22 февраля обсудят в Москве "текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере".

https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853541825.html

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политика, южная осетия, москва, алан гаглоев, владимир путин, россия, дмитрий песков