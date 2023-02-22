https://ria.ru/20230222/vstrecha-1853809522.html
Встречу Путина с Гаглоевым перенесли
Встречу Путина с Гаглоевым перенесли - РИА Новости, 22.02.2023
Встречу Путина с Гаглоевым перенесли
Переговоры президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым переносятся из-за положительного теста на ковид у Гаглоева, сообщили в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:55
2023-02-22T16:55
2023-02-22T17:49
политика
южная осетия
москва
алан гаглоев
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым переносятся из-за положительного теста на ковид у Гаглоева, сообщили в Кремле. "Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы желаем скорейшего выздоровления президенту Южной Осетии", - добавил он. Ранее Кремль сообщал, что Путин и Гаглоев 22 февраля обсудят в Москве "текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере".
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политика, южная осетия, москва, алан гаглоев, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Южная Осетия, Москва, Алан Гаглоев, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
16:55 22.02.2023 (обновлено: 17:49 22.02.2023)
Встречу Путина с Гаглоевым перенесли
Песков заявил о переносе встречи Путина и главы Южной Осетии из-за коронавируса у Гаглоева