Рейтинг@Mail.ru
Встречу Путина с Гаглоевым перенесли - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/vstrecha-1853809522.html
Встречу Путина с Гаглоевым перенесли
Встречу Путина с Гаглоевым перенесли - РИА Новости, 22.02.2023
Встречу Путина с Гаглоевым перенесли
Переговоры президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым переносятся из-за положительного теста на ковид у Гаглоева, сообщили в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:55
2023-02-22T17:49
политика
южная осетия
москва
алан гаглоев
владимир путин
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым переносятся из-за положительного теста на ковид у Гаглоева, сообщили в Кремле. "Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы желаем скорейшего выздоровления президенту Южной Осетии", - добавил он. Ранее Кремль сообщал, что Путин и Гаглоев 22 февраля обсудят в Москве "текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере".
https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853541825.html
южная осетия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f51cec4e30267b6f7797e50d92ca3f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, южная осетия, москва, алан гаглоев, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Южная Осетия, Москва, Алан Гаглоев, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
16:55 22.02.2023 (обновлено: 17:49 22.02.2023)
 
Встречу Путина с Гаглоевым перенесли

Песков заявил о переносе встречи Путина и главы Южной Осетии из-за коронавируса у Гаглоева

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым переносятся из-за положительного теста на ковид у Гаглоева, сообщили в Кремле.
"Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы желаем скорейшего выздоровления президенту Южной Осетии", - добавил он.
Ранее Кремль сообщал, что Путин и Гаглоев 22 февраля обсудят в Москве "текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере".
Празднование Дня независимости в Цхинвали. 26 августа 2009 года - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 00:33
Межгосударственные отношения России и Южной Осетии
 
ПолитикаЮжная ОсетияМоскваАлан ГаглоевВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала