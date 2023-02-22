https://ria.ru/20230222/vodoprovod-1853711294.html

В Киришах построят новый водопровод для более 51 тысячи человек

В Киришах построят новый водопровод для более 51 тысячи человек - РИА Новости, 22.02.2023

В Киришах построят новый водопровод для более 51 тысячи человек

В городе Кириши Ленинградской области началось строительство нового водопровода, который соединит ключевые водоснабжающие объекты города и повысит надежность... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:40

2023-02-22T13:40

2023-02-22T13:40

ленинградская область

кириши

ленинградская область

жкх

нацпроекты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. В городе Кириши Ленинградской области началось строительство нового водопровода, который соединит ключевые водоснабжающие объекты города и повысит надежность водоснабжения для всех жителей — больше 51 тысячи человек, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.По его словам, Ленинградская область при федеральной поддержке продолжает обновлять и модернизировать коммунальную инфраструктуру."Работы в Киришах начались в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Объект будет построен в этом году", - подчеркнул чиновник, отметив, что к работам приступил ГУП "Леноблводоканал". Водопровод пройдет от насосной станции I подъема до очистных сооружений.По проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", уточнили в пресс-службе областной администрации, уже построены насосная станция и резервуары чистой воды в Ульяновском городском поселении. В первом квартале 2023 года будут закончены работы по расширению и реконструкции площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции третьего подъема в городе Никольское."Также в плане — строительство резервуаров чистой воды с насосной станцией для обеспечения надежности водоснабжения поселка Красный Бор. Получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию водоочистной станции в поселке Паша Волховского района", – заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230221/initsiativy-1853492758.html

кириши

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кириши, ленинградская область, жкх, нацпроекты