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В Африке стартовали военно-морские учения России, ЮАР и Китая - РИА Новости, 22.02.2023
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В Африке стартовали военно-морские учения России, ЮАР и Китая
В Африке стартовали военно-морские учения России, ЮАР и Китая - РИА Новости, 22.02.2023
В Африке стартовали военно-морские учения России, ЮАР и Китая
В ЮАР состоялась официальная церемония открытия трехсторонних военно-морских учений России, ЮАР и Китая, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:57
2023-02-22T14:58
в мире
россия
юар
китай
николай евменов
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В ЮАР состоялась официальная церемония открытия трехсторонних военно-морских учений России, ЮАР и Китая, сообщили в Минобороны России. "Сегодня в порту Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики прошла торжественная церемония открытия трехстороннего военно-морского учения, в котором примут участие корабли Военно-морского флота России, южно-африканских национальных сил обороны и военно-морских сил народно-освободительной армии Китая", - сообщили в ведомстве. В церемонии открытия участвовали главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, замглавкома ВМС Китая вице-адмирал Ли Юйцзе, замначальника объединенного командования ЮАР контр-адмирал Бубеле Мхлана, другие почетные гости. В качестве наблюдателя на учениях присутствуют ВМС Бразилии. Выступая перед собравшимися, Евменов выразил глубокую заинтересованность в укреплении военно-морского сотрудничества с китайскими и южноафриканскими моряками. От российского флота на учениях задействован фрегат "Адмирал Горшков", совершающий первый дальний поход с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", и средний морской танкер "Кама" Северного флота. ВМС Китая представлен фрегатом "Жичжао", эсминцем "Хуайнань" и судном обеспечения "Кэкэсилиху", ВМС ЮАР - фрегатом "Менди". Активная часть учений будет проходить с 25 по 27 февраля. Моряки трех стран выполнят совместные артиллерийские стрельбы, отработают элементы тактического маневрирования, действия групп при досмотре и освобождению захваченного судна, оказание помощи терпящему бедствие судну, а также отразят условные атаки средствами воздушного нападения.
https://ria.ru/20230214/ucheniya-1851837351.html
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в мире, россия, юар, китай, николай евменов
В мире, Россия, ЮАР, Китай, Николай Евменов
14:57 22.02.2023 (обновлено: 14:58 22.02.2023)
 
В Африке стартовали военно-морские учения России, ЮАР и Китая

Минобороны: в Африке стартовали военно-морские учения России, ЮАР и Китая

© Минобороны РФЦеремония открытия трехстороннего российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения в порту Ричардс-Бей ЮАР. Кадр видео
Церемония открытия трехстороннего российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения в порту Ричардс-Бей ЮАР. Кадр видео
© Минобороны РФ
Церемония открытия трехстороннего российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения в порту Ричардс-Бей ЮАР. Кадр видео
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В ЮАР состоялась официальная церемония открытия трехсторонних военно-морских учений России, ЮАР и Китая, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня в порту Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики прошла торжественная церемония открытия трехстороннего военно-морского учения, в котором примут участие корабли Военно-морского флота России, южно-африканских национальных сил обороны и военно-морских сил народно-освободительной армии Китая", - сообщили в ведомстве.
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В церемонии открытия участвовали главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, замглавкома ВМС Китая вице-адмирал Ли Юйцзе, замначальника объединенного командования ЮАР контр-адмирал Бубеле Мхлана, другие почетные гости. В качестве наблюдателя на учениях присутствуют ВМС Бразилии.
Выступая перед собравшимися, Евменов выразил глубокую заинтересованность в укреплении военно-морского сотрудничества с китайскими и южноафриканскими моряками.
От российского флота на учениях задействован фрегат "Адмирал Горшков", совершающий первый дальний поход с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", и средний морской танкер "Кама" Северного флота. ВМС Китая представлен фрегатом "Жичжао", эсминцем "Хуайнань" и судном обеспечения "Кэкэсилиху", ВМС ЮАР - фрегатом "Менди".
Активная часть учений будет проходить с 25 по 27 февраля. Моряки трех стран выполнят совместные артиллерийские стрельбы, отработают элементы тактического маневрирования, действия групп при досмотре и освобождению захваченного судна, оказание помощи терпящему бедствие судну, а также отразят условные атаки средствами воздушного нападения.
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