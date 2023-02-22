Рейтинг@Mail.ru
СФ одобрил закон о праве правительства не публиковать статистические данные - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/statistika-1853866262.html
СФ одобрил закон о праве правительства не публиковать статистические данные
СФ одобрил закон о праве правительства не публиковать статистические данные - РИА Новости, 22.02.2023
СФ одобрил закон о праве правительства не публиковать статистические данные
Совфед одобрил закон, позволяющий правительству РФ временно ограничивать доступ к официальной статистике. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:17
2023-02-22T19:17
россия
херсонская область
луганская народная республика
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Совфед одобрил закон, позволяющий правительству РФ временно ограничивать доступ к официальной статистике. В частности, решениями кабмина об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ "могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения", отмечается в законе. Документ также разрешает организациям в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях предоставлять данные для официального статистического учета в бумажной форме. Уточняется, что переходный период в новых регионах России будет действовать до 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20230222/denonsatsiya-1853784711.html
россия
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , луганская народная республика, совет федерации рф
Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ
19:17 22.02.2023
 
СФ одобрил закон о праве правительства не публиковать статистические данные

Совфед одобрил закон, позволяющий правительству не публиковать статистические данные

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Совфед одобрил закон, позволяющий правительству РФ временно ограничивать доступ к официальной статистике.
В частности, решениями кабмина об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ "могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения", отмечается в законе.
Документ также разрешает организациям в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях предоставлять данные для официального статистического учета в бумажной форме.
Уточняется, что переходный период в новых регионах России будет действовать до 1 января 2026 года.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 16:26
Совфед одобрил закон о прекращении договоров с СЕ
 
РоссияХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала