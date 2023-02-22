https://ria.ru/20230222/statistika-1853866262.html

СФ одобрил закон о праве правительства не публиковать статистические данные

СФ одобрил закон о праве правительства не публиковать статистические данные - РИА Новости, 22.02.2023

СФ одобрил закон о праве правительства не публиковать статистические данные

Совфед одобрил закон, позволяющий правительству РФ временно ограничивать доступ к официальной статистике. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:17

2023-02-22T19:17

2023-02-22T19:17

россия

херсонская область

луганская народная республика

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Совфед одобрил закон, позволяющий правительству РФ временно ограничивать доступ к официальной статистике. В частности, решениями кабмина об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ "могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения", отмечается в законе. Документ также разрешает организациям в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях предоставлять данные для официального статистического учета в бумажной форме. Уточняется, что переходный период в новых регионах России будет действовать до 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20230222/denonsatsiya-1853784711.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

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россия, херсонская область , луганская народная республика, совет федерации рф