https://ria.ru/20230222/snv-1853841253.html

Косачев: статус ядерного оружия после решения России по ДСНВ не меняется

Косачев: статус ядерного оружия после решения России по ДСНВ не меняется - РИА Новости, 22.02.2023

Косачев: статус ядерного оружия после решения России по ДСНВ не меняется

Статус ядерного оружия как фактора сдерживания определяется доктринальными документами РФ, он никак не меняется в связи с решением России о приостановке участия РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:57

2023-02-22T17:57

2023-02-22T17:57

безопасность

россия

константин косачев

совет федерации рф

договор снв-3

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Статус ядерного оружия как фактора сдерживания определяется доктринальными документами РФ, он никак не меняется в связи с решением России о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенаторы в среду одобрили закон о приостановке участия РФ в договоре. В ходе обсуждения сенатор Людмила Нарусова отметила, что при ратификации документа в 2011 году говорилось о ядерном оружии России как факторе сдерживания, что оно носит оборонительный характер. "Означает ли, что приостановление договора, что это оружие становится только наступательным?" - спросила она Косачева. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853463568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, константин косачев, совет федерации рф, договор снв-3