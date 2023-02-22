https://ria.ru/20230222/snv-1853841253.html
Косачев: статус ядерного оружия после решения России по ДСНВ не меняется
Косачев: статус ядерного оружия после решения России по ДСНВ не меняется - РИА Новости, 22.02.2023
Косачев: статус ядерного оружия после решения России по ДСНВ не меняется
Статус ядерного оружия как фактора сдерживания определяется доктринальными документами РФ, он никак не меняется в связи с решением России о приостановке участия РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:57
2023-02-22T17:57
2023-02-22T17:57
безопасность
россия
константин косачев
совет федерации рф
договор снв-3
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Статус ядерного оружия как фактора сдерживания определяется доктринальными документами РФ, он никак не меняется в связи с решением России о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенаторы в среду одобрили закон о приостановке участия РФ в договоре. В ходе обсуждения сенатор Людмила Нарусова отметила, что при ратификации документа в 2011 году говорилось о ядерном оружии России как факторе сдерживания, что оно носит оборонительный характер. "Означает ли, что приостановление договора, что это оружие становится только наступательным?" - спросила она Косачева. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853463568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, константин косачев, совет федерации рф, договор снв-3
Безопасность, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Договор СНВ-3
Косачев: статус ядерного оружия после решения России по ДСНВ не меняется
Косачев: статус российского ядерного оружия после приостановки участия в ДСНВ не меняется
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Статус ядерного оружия как фактора сдерживания определяется доктринальными документами РФ, он никак не меняется в связи с решением России о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенаторы в среду одобрили закон о приостановке участия РФ в договоре.
В ходе обсуждения сенатор Людмила Нарусова отметила, что при ратификации документа в 2011 году говорилось о ядерном оружии России как факторе сдерживания, что оно носит оборонительный характер. "Означает ли, что приостановление договора, что это оружие становится только наступательным?" - спросила она Косачева.
"Статус российских стратегических сил, статус ядерного оружия определяется нашими доктринальными документами, и они никоим образом не меняются в связи с принятием решения Российской Федерацией о приостановлении действия этого договора", - сказал вице-спикер Совфеда.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".