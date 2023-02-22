Рейтинг@Mail.ru
Комитеты Совфеда поддержали закон о приостановке участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/snv-1853707076.html
Комитеты Совфеда поддержали закон о приостановке участия России в ДСНВ
Комитеты Совфеда поддержали закон о приостановке участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Комитеты Совфеда поддержали закон о приостановке участия России в ДСНВ
Международный и оборонный комитеты Совфеда на заседании в среду рекомендовали палате одобрить закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:31
2023-02-22T13:31
специальная военная операция на украине
россия
совет федерации рф
госдума рф
договор снв-3
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034261_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_301422913881b1095f544e0f38b4bed5.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Международный и оборонный комитеты Совфеда на заседании в среду рекомендовали палате одобрить закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Сенаторы рассмотрят документ в среду после обеда. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Документ внес в Госдуму президент РФ, он уже поддержан депутатами. В соответствии с законом, действие договора приостанавливается, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать глава государства.
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853463568.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034261_660:508:2713:2048_1920x0_80_0_0_dc5ade8a75bb58406fe9d558f3392a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет федерации рф, госдума рф, договор снв-3, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Договор СНВ-3, Политика
13:31 22.02.2023
 
Комитеты Совфеда поддержали закон о приостановке участия России в ДСНВ

Комитеты Совфеда рекомендовали одобрить закон о приостановке участия России в ДСНВ

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Международный и оборонный комитеты Совфеда на заседании в среду рекомендовали палате одобрить закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Сенаторы рассмотрят документ в среду после обеда.
Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 15:41
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Документ внес в Госдуму президент РФ, он уже поддержан депутатами.
В соответствии с законом, действие договора приостанавливается, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать глава государства.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСовет Федерации РФГосдума РФДоговор СНВ-3Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала