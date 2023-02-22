https://ria.ru/20230222/snv-1853707076.html

Комитеты Совфеда поддержали закон о приостановке участия России в ДСНВ

Комитеты Совфеда поддержали закон о приостановке участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

Комитеты Совфеда поддержали закон о приостановке участия России в ДСНВ

Международный и оборонный комитеты Совфеда на заседании в среду рекомендовали палате одобрить закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:31

2023-02-22T13:31

2023-02-22T13:31

специальная военная операция на украине

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совет федерации рф

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договор снв-3

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Международный и оборонный комитеты Совфеда на заседании в среду рекомендовали палате одобрить закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Сенаторы рассмотрят документ в среду после обеда. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Документ внес в Госдуму президент РФ, он уже поддержан депутатами. В соответствии с законом, действие договора приостанавливается, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать глава государства.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853463568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, совет федерации рф, госдума рф, договор снв-3, политика