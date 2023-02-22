https://ria.ru/20230222/si-1853722537.html

Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина в России

Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина в России - РИА Новости, 22.02.2023

Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина в России

Россия ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:08

2023-02-22T14:08

2023-02-22T20:05

россия

китай

си цзиньпин

ван и (политик)

москва

владимир путин

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.Сотрудничество Москвы и Пекина имеет важное значение для стабилизации международной обстановки, подчеркнул глава государства."Прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, что вы находитесь у нас, и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину", — сказал Путин.Глава китайской дипломатии заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой по всем направлениям в интересах обеих стран и всего мира.Российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось, и достигают новых рубежей, обратил внимание Путин. Дипломат согласился с ним, добавив, что странам удалось выдержать давление международного сообщества.Ван И указал, что связи Москвы и Пекина не подвержены давлению третьих сторон, так как имеют крепкий фундамент в экономике, политике и культуре.Глава государства также отметил рост объема товарооборота России и Китая.В конце января в министерстве иностранных дел заявили, что визит руководителя Китая в Москву весной этого года станет центральным событием в отношениях между странами.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал сообщить, когда будут известны сроки контактов Путина и Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20230222/kitay-1853657689.html

https://ria.ru/20230222/kitay-1853667529.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин рассказал, чего ждет от визита председателя КНР в Россию Россия ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. 2023-02-22T14:08 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, си цзиньпин, ван и (политик), москва, владимир путин