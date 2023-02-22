https://ria.ru/20230222/si-1853722537.html
Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина в России
Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина в России - РИА Новости, 22.02.2023
Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина в России
Россия ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:08
2023-02-22T14:08
2023-02-22T20:05
россия
китай
си цзиньпин
ван и (политик)
москва
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.Сотрудничество Москвы и Пекина имеет важное значение для стабилизации международной обстановки, подчеркнул глава государства."Прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, что вы находитесь у нас, и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину", — сказал Путин.Глава китайской дипломатии заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой по всем направлениям в интересах обеих стран и всего мира.Российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось, и достигают новых рубежей, обратил внимание Путин. Дипломат согласился с ним, добавив, что странам удалось выдержать давление международного сообщества.Ван И указал, что связи Москвы и Пекина не подвержены давлению третьих сторон, так как имеют крепкий фундамент в экономике, политике и культуре.Глава государства также отметил рост объема товарооборота России и Китая.В конце января в министерстве иностранных дел заявили, что визит руководителя Китая в Москву весной этого года станет центральным событием в отношениях между странами.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал сообщить, когда будут известны сроки контактов Путина и Си Цзиньпина.
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Путин рассказал, чего ждет от визита председателя КНР в Россию
Россия ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
2023-02-22T14:08
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, си цзиньпин, ван и (политик), москва, владимир путин
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Ван И (политик), Москва, Владимир Путин
14:08 22.02.2023 (обновлено: 20:05 22.02.2023)
Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина в России
Путин заявил, что Россия ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Россия ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина, заявил Владимир Путин на встрече
с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
"Мы договаривались об этом раньше. Понимаем, что есть внутриполитическая повестка. Но исходим из того, что по мере решения всех вопросов, связанных с этой повесткой, <...> исходим из того, что реализуем наши планы и по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений", — отметил президент.
Сотрудничество Москвы
и Пекина
имеет важное значение для стабилизации международной обстановки, подчеркнул глава государства.
"Прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, что вы находитесь у нас, и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину", — сказал Путин.
Глава китайской дипломатии заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой по всем направлениям в интересах обеих стран и всего мира.
"Позвольте мне передать вам искренний привет и пожелания председателя Си Цзиньпина. В конце прошлого года он встретился с вами в формате видеоконференции, (участники диалога. — Прим. ред.) всесторонне обобщили достижения наших отношений, что наметило грандиозный план для развития", — высказался Ван И.
Российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось, и достигают новых рубежей, обратил внимание Путин. Дипломат согласился с ним, добавив, что странам удалось выдержать давление международного сообщества.
Ван И указал, что связи Москвы и Пекина не подвержены давлению третьих сторон, так как имеют крепкий фундамент в экономике, политике и культуре.
Глава государства также отметил рост объема товарооборота России и Китая.
"Мы ставили перед собой цель достичь в 2024 году уровня 200 миллиардов долларов. В прошлом году это уже было 185 миллиардов, есть все основания полагать, что мы наших целей на уровне торгового оборота достигнем, может быть, даже раньше, чем планировали", — сказал Путин.
В конце января в министерстве иностранных дел заявили, что визит руководителя Китая в Москву весной этого года станет центральным событием в отношениях между странами.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
пообещал сообщить, когда будут известны сроки контактов Путина и Си Цзиньпина.