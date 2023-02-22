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В Кремле пообещали сообщить о сроках контактов Путина и Си Цзиньпина
В Кремле пообещали сообщить о сроках контактов Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.02.2023
В Кремле пообещали сообщить о сроках контактов Путина и Си Цзиньпина
По мере того, как очертания и сроки контактов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут проясняться, Кремль будет информировать,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:40
2023-02-22T12:40
2023-02-22T12:40
политика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. По мере того, как очертания и сроки контактов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут проясняться, Кремль будет информировать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По мере того, как очертания следующих контактов и их сроки будут проясняться между нами, мы будем вас информировать", - ответил Песков на вопрос журналистов о примерной дате контакта.
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РИА Новости
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политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков
Политика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков
В Кремле пообещали сообщить о сроках контактов Путина и Си Цзиньпина
Песков пообещал сообщить, когда будут известны сроки контактов Путина и Си Цзиньпина