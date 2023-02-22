https://ria.ru/20230222/si-1853682169.html

В Кремле пообещали сообщить о сроках контактов Путина и Си Цзиньпина

В Кремле пообещали сообщить о сроках контактов Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.02.2023

В Кремле пообещали сообщить о сроках контактов Путина и Си Цзиньпина

По мере того, как очертания и сроки контактов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут проясняться, Кремль будет информировать,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:40

2023-02-22T12:40

2023-02-22T12:40

политика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. По мере того, как очертания и сроки контактов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут проясняться, Кремль будет информировать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По мере того, как очертания следующих контактов и их сроки будут проясняться между нами, мы будем вас информировать", - ответил Песков на вопрос журналистов о примерной дате контакта.

https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков