https://ria.ru/20230222/shkolnik-1853735790.html

Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке

Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке - РИА Новости, 22.02.2023

Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке

Подросток смертельно ранил учительницу ножом в школе на юго-западе Франции, сообщает радио France Bleu. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:39

2023-02-22T14:39

2023-02-22T14:39

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подросток смертельно ранил учительницу ножом в школе на юго-западе Франции, сообщает радио France Bleu. Погибшая учительница преподавала в одном из лицеев коммуны Сен-Жан-де-Люз (департамент Атлантические Пиренеи). Трагедия произошла во время урока испанского языка. Напавший на учительницу школьник учился в 10-м классе. Он задержан. В лицей прибыли префект департамента и прокурор города Байонна. Официальный представитель французского правительства Оливье Веран в связи с инцидентом выразил поддержку всему преподавательскому сообществу Франции. В Сен-Жан-де-Люз направился министр образования страны Пап Ндиайе.

https://ria.ru/20230218/udary-1852843020.html

франция

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, школа, дети