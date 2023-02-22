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Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке - РИА Новости, 22.02.2023
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Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке
Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке - РИА Новости, 22.02.2023
Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке
Подросток смертельно ранил учительницу ножом в школе на юго-западе Франции, сообщает радио France Bleu. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:39
2023-02-22T14:39
в мире
франция
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дети
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подросток смертельно ранил учительницу ножом в школе на юго-западе Франции, сообщает радио France Bleu. Погибшая учительница преподавала в одном из лицеев коммуны Сен-Жан-де-Люз (департамент Атлантические Пиренеи). Трагедия произошла во время урока испанского языка. Напавший на учительницу школьник учился в 10-м классе. Он задержан. В лицей прибыли префект департамента и прокурор города Байонна. Официальный представитель французского правительства Оливье Веран в связи с инцидентом выразил поддержку всему преподавательскому сообществу Франции. В Сен-Жан-де-Люз направился министр образования страны Пап Ндиайе.
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в мире, франция, школа, дети
В мире, Франция, Школа, Дети
14:39 22.02.2023
 
Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке

На юго-западе Франции школьник зарезал учительницу ножом на уроке испанского языка

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подросток смертельно ранил учительницу ножом в школе на юго-западе Франции, сообщает радио France Bleu.
Погибшая учительница преподавала в одном из лицеев коммуны Сен-Жан-де-Люз (департамент Атлантические Пиренеи). Трагедия произошла во время урока испанского языка.
Напавший на учительницу школьник учился в 10-м классе. Он задержан. В лицей прибыли префект департамента и прокурор города Байонна.
Официальный представитель французского правительства Оливье Веран в связи с инцидентом выразил поддержку всему преподавательскому сообществу Франции. В Сен-Жан-де-Люз направился министр образования страны Пап Ндиайе.
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