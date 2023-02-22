https://ria.ru/20230222/shkolnik-1853735790.html
Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке
Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке - РИА Новости, 22.02.2023
Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке
Подросток смертельно ранил учительницу ножом в школе на юго-западе Франции, сообщает радио France Bleu. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:39
2023-02-22T14:39
2023-02-22T14:39
в мире
франция
школа
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подросток смертельно ранил учительницу ножом в школе на юго-западе Франции, сообщает радио France Bleu. Погибшая учительница преподавала в одном из лицеев коммуны Сен-Жан-де-Люз (департамент Атлантические Пиренеи). Трагедия произошла во время урока испанского языка. Напавший на учительницу школьник учился в 10-м классе. Он задержан. В лицей прибыли префект департамента и прокурор города Байонна. Официальный представитель французского правительства Оливье Веран в связи с инцидентом выразил поддержку всему преподавательскому сообществу Франции. В Сен-Жан-де-Люз направился министр образования страны Пап Ндиайе.
https://ria.ru/20230218/udary-1852843020.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_389:0:2718:1747_1920x0_80_0_0_c83bb3fea865fc4e089718cfd0698d81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, школа, дети
В мире, Франция, Школа, Дети
Во Франции школьник зарезал учительницу на уроке
На юго-западе Франции школьник зарезал учительницу ножом на уроке испанского языка