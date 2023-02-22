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В МИД Молдавии считают, что Россия поддерживала сепаратизм в стране

В МИД Молдавии считают, что Россия поддерживала сепаратизм в стране - РИА Новости, 22.02.2023

В МИД Молдавии считают, что Россия поддерживала сепаратизм в стране

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску считает, что Россия на протяжении последних 30 лет поддерживала сепаратизм в стране, а также власти непризнанного... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T22:19

2023-02-22T22:19

2023-02-22T22:19

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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску считает, что Россия на протяжении последних 30 лет поддерживала сепаратизм в стране, а также власти непризнанного Приднестровья. Президент России Владимир Путин признал утратившим силу указ 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая концепция внешней политики России будет обнародована в ближайшие дни. "Для нас очевидно, что при наличии этого указа или без него Россия на протяжении 30 лет поддерживала сепаратизм в Молдавии, продолжает поддерживать власти Тирасполя. Эти действия нельзя считать дружественными по отношению к Молдавии. Но мы сосредоточимся на нашей цели - мирном урегулировании приднестровского конфликта", - заявил Попеску в эфире телеканала Jurnal TV. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о демилитаризации Приднестровья, пояснив, что подразумевает под этим вывод из региона вооружения и российских военных. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221231/otnosheniya-1842638348.html

https://ria.ru/20221222/dodon-1840699319.html

https://ria.ru/20230203/moldaviya-1849535330.html

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в мире, молдавия, россия, ссср, дмитрий песков, оон, владимир путин, сергей шойгу