https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853850293.html

В ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России

В ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 22.02.2023

В ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России

Евросоюз не смог согласовать новый пакет рестрикций против России, сообщил Рейтер со ссылкой на четыре дипломатических источника. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:19

2023-02-22T18:19

2023-02-22T19:12

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

москва

еврокомиссия

европа

валдис домбровскис

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Евросоюз не смог согласовать новый пакет рестрикций против России, сообщил Рейтер со ссылкой на четыре дипломатических источника.Собеседники агентства уточнили, что осталось еще несколько нерешенных вопросов.Как рассказала на прошлой неделе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, новые ограничения затронут электронику, спецтранспортные средства, запчасти, товары двойного назначения. Глава евродипломатии Жозеп Боррель добавил, что под персональные санкции попадут еще порядка ста физлиц и организаций, включая СМИ и журналистов, военных и политиков.Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис уточнил, что десятый пакет санкций включит в себя меры по борьбе с обходом ограничений.С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов ограничительных мер против Москвы. Они включают финансовые, торговые рестрикции, а также индивидуальные санкции. Сейчас персональные ограничения распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853602328.html

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, москва, еврокомиссия, европа, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель