https://ria.ru/20230222/ryba-1853576047.html
Эксперт назвал самые полезные виды красной рыбы
Эксперт назвал самые полезные виды красной рыбы - РИА Новости, 22.02.2023
Эксперт назвал самые полезные виды красной рыбы
Какой красной рыбе стоит отдавать предпочтение с точки зрения соотношения цены и пользы для здоровья, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T02:15
2023-02-22T02:15
2023-02-22T02:15
общество
здоровье
александр савельев (руководитель информационного агентства по рыболовству)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Какой красной рыбе стоит отдавать предпочтение с точки зрения соотношения цены и пользы для здоровья, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.В состав красной рыбы входит множество ценных для организма веществ, в частности, белок, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, витамины A и D, фосфор, кальций. Особенно полезна дикая рыба, то есть выловленная в природной среде, считает Савельев. В качестве примера он привел продукцию, которая поступает с Дальнего Востока."Существует 12 видов красной рыбы дикого происхождения с Дальнего Востока, от симы до кеты – нерка, горбуша и прочие лососевые. Это прекрасная, полезная рыба, которой в России вдоволь", – отметил Савельев.Эксперт посоветовал российским потребителям обязательно включать такую рыбу в свой рацион."Берите дальневосточную рыбу, чтобы укрепить здоровье", – порекомендовал Савельев.По его мнению, дикая рыба выгодно отличается по качеству от выращенной в искусственных условиях. К тому же она "в разы" дешевле, добавил эксперт."Аквакультурную красную рыбу выращивают в садках, она ограничена в движении и начинает болеть. Поэтому в корм добавляют огромное количество антибиотиков, гормонов роста и прочего", – предупредил Савельев.Стоимость искусственно выращенной рыбы доходит до 1500-2000 рублей за килограмм, между тем ее органолептические свойства порой оставляют желать лучшего, полагает он."Попробуйте нажать пальцем на такую рыбу в вакуумной упаковке, и вы увидите, что по консистенции это просто паста. Ее даже не надо нарезать, можно просто намазывать", – сказал Александр Савельев в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье, александр савельев (руководитель информационного агентства по рыболовству)
Общество, Здоровье, Александр Савельев (руководитель Информационного агентства по рыболовству)
Эксперт назвал самые полезные виды красной рыбы
Эксперт Савельев назвал самые полезные виды красной рыбы
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Какой красной рыбе стоит отдавать предпочтение с точки зрения соотношения цены и пользы для здоровья, объяснил в интервью радио Sputnik
руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
В состав красной рыбы входит множество ценных для организма веществ, в частности, белок, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, витамины A и D, фосфор, кальций. Особенно полезна дикая рыба, то есть выловленная в природной среде, считает Савельев. В качестве примера он привел продукцию, которая поступает с Дальнего Востока.
"Существует 12 видов красной рыбы дикого происхождения с Дальнего Востока, от симы до кеты – нерка, горбуша и прочие лососевые. Это прекрасная, полезная рыба, которой в России вдоволь", – отметил Савельев.
Эксперт посоветовал российским потребителям обязательно включать такую рыбу в свой рацион.
"Берите дальневосточную рыбу, чтобы укрепить здоровье", – порекомендовал Савельев.
По его мнению, дикая рыба выгодно отличается по качеству от выращенной в искусственных условиях. К тому же она "в разы" дешевле, добавил эксперт.
"Аквакультурную красную рыбу выращивают в садках, она ограничена в движении и начинает болеть. Поэтому в корм добавляют огромное количество антибиотиков, гормонов роста и прочего", – предупредил Савельев.
Стоимость искусственно выращенной рыбы доходит до 1500-2000 рублей за килограмм, между тем ее органолептические свойства порой оставляют желать лучшего, полагает он.
"Попробуйте нажать пальцем на такую рыбу в вакуумной упаковке, и вы увидите, что по консистенции это просто паста. Ее даже не надо нарезать, можно просто намазывать", – сказал Александр Савельев в интервью радио Sputnik.