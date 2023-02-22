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Эксперт назвал самые полезные виды красной рыбы - РИА Новости, 22.02.2023
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Эксперт назвал самые полезные виды красной рыбы
Эксперт назвал самые полезные виды красной рыбы - РИА Новости, 22.02.2023
Эксперт назвал самые полезные виды красной рыбы
Какой красной рыбе стоит отдавать предпочтение с точки зрения соотношения цены и пользы для здоровья, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T02:15
2023-02-22T02:15
общество
здоровье
александр савельев (руководитель информационного агентства по рыболовству)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Какой красной рыбе стоит отдавать предпочтение с точки зрения соотношения цены и пользы для здоровья, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.В состав красной рыбы входит множество ценных для организма веществ, в частности, белок, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, витамины A и D, фосфор, кальций. Особенно полезна дикая рыба, то есть выловленная в природной среде, считает Савельев. В качестве примера он привел продукцию, которая поступает с Дальнего Востока."Существует 12 видов красной рыбы дикого происхождения с Дальнего Востока, от симы до кеты – нерка, горбуша и прочие лососевые. Это прекрасная, полезная рыба, которой в России вдоволь", – отметил Савельев.Эксперт посоветовал российским потребителям обязательно включать такую рыбу в свой рацион."Берите дальневосточную рыбу, чтобы укрепить здоровье", – порекомендовал Савельев.По его мнению, дикая рыба выгодно отличается по качеству от выращенной в искусственных условиях. К тому же она "в разы" дешевле, добавил эксперт."Аквакультурную красную рыбу выращивают в садках, она ограничена в движении и начинает болеть. Поэтому в корм добавляют огромное количество антибиотиков, гормонов роста и прочего", – предупредил Савельев.Стоимость искусственно выращенной рыбы доходит до 1500-2000 рублей за килограмм, между тем ее органолептические свойства порой оставляют желать лучшего, полагает он."Попробуйте нажать пальцем на такую рыбу в вакуумной упаковке, и вы увидите, что по консистенции это просто паста. Ее даже не надо нарезать, можно просто намазывать", – сказал Александр Савельев в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230221/bliny-1853322182.html
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общество, здоровье, александр савельев (руководитель информационного агентства по рыболовству)
Общество, Здоровье, Александр Савельев (руководитель Информационного агентства по рыболовству)
02:15 22.02.2023
 
Эксперт назвал самые полезные виды красной рыбы

Эксперт Савельев назвал самые полезные виды красной рыбы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПродажа рыбы в магазине
Продажа рыбы в магазине - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа рыбы в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Какой красной рыбе стоит отдавать предпочтение с точки зрения соотношения цены и пользы для здоровья, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
В состав красной рыбы входит множество ценных для организма веществ, в частности, белок, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, витамины A и D, фосфор, кальций. Особенно полезна дикая рыба, то есть выловленная в природной среде, считает Савельев. В качестве примера он привел продукцию, которая поступает с Дальнего Востока.
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"Существует 12 видов красной рыбы дикого происхождения с Дальнего Востока, от симы до кеты – нерка, горбуша и прочие лососевые. Это прекрасная, полезная рыба, которой в России вдоволь", – отметил Савельев.
Эксперт посоветовал российским потребителям обязательно включать такую рыбу в свой рацион.
"Берите дальневосточную рыбу, чтобы укрепить здоровье", – порекомендовал Савельев.
По его мнению, дикая рыба выгодно отличается по качеству от выращенной в искусственных условиях. К тому же она "в разы" дешевле, добавил эксперт.
"Аквакультурную красную рыбу выращивают в садках, она ограничена в движении и начинает болеть. Поэтому в корм добавляют огромное количество антибиотиков, гормонов роста и прочего", – предупредил Савельев.
Стоимость искусственно выращенной рыбы доходит до 1500-2000 рублей за килограмм, между тем ее органолептические свойства порой оставляют желать лучшего, полагает он.
"Попробуйте нажать пальцем на такую рыбу в вакуумной упаковке, и вы увидите, что по консистенции это просто паста. Ее даже не надо нарезать, можно просто намазывать", – сказал Александр Савельев в интервью радио Sputnik.
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