https://ria.ru/20230222/ryba-1853576047.html

Эксперт назвал самые полезные виды красной рыбы

Эксперт назвал самые полезные виды красной рыбы - РИА Новости, 22.02.2023

Эксперт назвал самые полезные виды красной рыбы

Какой красной рыбе стоит отдавать предпочтение с точки зрения соотношения цены и пользы для здоровья, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T02:15

2023-02-22T02:15

2023-02-22T02:15

общество

здоровье

александр савельев (руководитель информационного агентства по рыболовству)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Какой красной рыбе стоит отдавать предпочтение с точки зрения соотношения цены и пользы для здоровья, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.В состав красной рыбы входит множество ценных для организма веществ, в частности, белок, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, витамины A и D, фосфор, кальций. Особенно полезна дикая рыба, то есть выловленная в природной среде, считает Савельев. В качестве примера он привел продукцию, которая поступает с Дальнего Востока."Существует 12 видов красной рыбы дикого происхождения с Дальнего Востока, от симы до кеты – нерка, горбуша и прочие лососевые. Это прекрасная, полезная рыба, которой в России вдоволь", – отметил Савельев.Эксперт посоветовал российским потребителям обязательно включать такую рыбу в свой рацион."Берите дальневосточную рыбу, чтобы укрепить здоровье", – порекомендовал Савельев.По его мнению, дикая рыба выгодно отличается по качеству от выращенной в искусственных условиях. К тому же она "в разы" дешевле, добавил эксперт."Аквакультурную красную рыбу выращивают в садках, она ограничена в движении и начинает болеть. Поэтому в корм добавляют огромное количество антибиотиков, гормонов роста и прочего", – предупредил Савельев.Стоимость искусственно выращенной рыбы доходит до 1500-2000 рублей за килограмм, между тем ее органолептические свойства порой оставляют желать лучшего, полагает он."Попробуйте нажать пальцем на такую рыбу в вакуумной упаковке, и вы увидите, что по консистенции это просто паста. Ее даже не надо нарезать, можно просто намазывать", – сказал Александр Савельев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230221/bliny-1853322182.html

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общество, здоровье, александр савельев (руководитель информационного агентства по рыболовству)