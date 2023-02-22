https://ria.ru/20230222/rets-1853640748.html

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку с/х

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку с/х - РИА Новости, 22.02.2023

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку с/х

Прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку сельхозпродукции начнется на платформе "Мой экспорт" 27 февраля, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:55

2023-02-22T10:55

2023-02-22T10:55

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку сельхозпродукции начнется на платформе "Мой экспорт" 27 февраля, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."27 февраля 2023 года в 9.00 мск начнется прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Министерства сельского хозяйства России. Российский экспортный центр оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.Производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой осуществлены в III и IV квартале 2022 года, а также в I и II кварталах 2023 года.Прием заявок продлится до 18.00 мск 1 ноября 2023 года."Российская агропродукция, несмотря на все ограничения, продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. Экспортеры активно ищут и находят новые пути для поставок, адаптируют логистику и осуществляют поиск новых партнеров. Компенсация части расходов на транспортировку продолжает оставаться одной из самых актуальных мер господдержки, наиболее востребованной у отечественного агропрома", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт". Компания подает заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). Для регистрации на платформе потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки. После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.

https://ria.ru/20230221/konsultatsiya-1853389672.html

https://ria.ru/20230220/uchastniki-1853130635.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц)