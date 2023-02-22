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РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку с/х - РИА Новости, 22.02.2023
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РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку с/х
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку с/х - РИА Новости, 22.02.2023
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку с/х
Прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку сельхозпродукции начнется на платформе "Мой экспорт" 27 февраля, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:55
2023-02-22T10:55
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку сельхозпродукции начнется на платформе "Мой экспорт" 27 февраля, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."27 февраля 2023 года в 9.00 мск начнется прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Министерства сельского хозяйства России. Российский экспортный центр оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.Производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой осуществлены в III и IV квартале 2022 года, а также в I и II кварталах 2023 года.Прием заявок продлится до 18.00 мск 1 ноября 2023 года."Российская агропродукция, несмотря на все ограничения, продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. Экспортеры активно ищут и находят новые пути для поставок, адаптируют логистику и осуществляют поиск новых партнеров. Компенсация части расходов на транспортировку продолжает оставаться одной из самых актуальных мер господдержки, наиболее востребованной у отечественного агропрома", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт". Компания подает заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). Для регистрации на платформе потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки. После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр (рэц)
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Российский экспортный центр (РЭЦ)
10:55 22.02.2023
 

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку с/х

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию расходов на транспортировку сельхозпродукции начнется на платформе "Мой экспорт" 27 февраля, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).
"27 февраля 2023 года в 9.00 мск начнется прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Министерства сельского хозяйства России. Российский экспортный центр оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.
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Производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой осуществлены в III и IV квартале 2022 года, а также в I и II кварталах 2023 года.
Прием заявок продлится до 18.00 мск 1 ноября 2023 года.
"Российская агропродукция, несмотря на все ограничения, продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. Экспортеры активно ищут и находят новые пути для поставок, адаптируют логистику и осуществляют поиск новых партнеров. Компенсация части расходов на транспортировку продолжает оставаться одной из самых актуальных мер господдержки, наиболее востребованной у отечественного агропрома", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт". Компания подает заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). Для регистрации на платформе потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.
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После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки. После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.
 
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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