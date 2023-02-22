https://ria.ru/20230222/putin-1853849320.html

"Нам нет равных!" Путин обратился к россиянам в "Лужниках"

"Нам нет равных!" Путин обратился к россиянам в "Лужниках" - РИА Новости, 22.02.2023

"Нам нет равных!" Путин обратился к россиянам в "Лужниках"

В Москве на стадионе "Лужники" состоялся митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. По данным МВД, в нем приняли участие свыше 200 тысяч человек... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:39

2023-02-22T18:39

2023-02-22T18:50

россия

луганская народная республика

донбасс

владимир путин

леонид пасечник

денис пушилин

любэ

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853799391_333:0:3368:1707_1920x0_80_0_0_e8044587bd6c847fa6f5bf812f829070.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Москве на стадионе "Лужники" состоялся митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. По данным МВД, в нем приняли участие свыше 200 тысяч человек. Перед собравшимися выступил президент России. Как все прошло — в материале РИА Новости."Отечество" — святое словоГлава государства заявил, что в словосочетании "защитник Отечества" есть что-то святое, потому что одна из самых известных молитв начинается с обращения: "Отче наш". При этом в слове "Отечество" соединились родина и семья."Есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть: семью и родину. В рамках специальной военной операции мы с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые сейчас стоят здесь. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими! Нам нет равных!" — сказал Путин, пожав руки стоящим на сцене военнослужащим. И вместе со всем стадионом трижды прокричал "Ура!".Он подчеркнул, что каждый, кто поддерживает военных, — тоже защитник Отечества: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспорта, даже дети, которые пишут письма бойцам. Всем им он передал низкий поклон.После исполнения гимна России президент вновь подошел к военным, пожал им руки и поговорил с некоторыми из них.Лучший годТакже выступили руководители новых российских территорий. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что прошедший год был для Донбасса тяжелым, но все-таки самым лучшим. "Несмотря ни на что, мы достигли поставленных перед собой целей и стали частью России", — подчеркнул он. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что в Донецке чувствуют поддержку всех регионов России и это единственное условие того, чтобы республика выстояла.Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Херсоне остались около 60 тысяч человек. Он не сомневается, что город вернется под контроль России. По его словам, этого хотят даже те, кто раньше ждали ВСУ.Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова, который незадолго до концерта получил боевое крещение во время разведки. На линии боевого соприкосновения сейчас находится первая рота батальона — 144 бойца. Вторая рота скоро выдвинется на позиции, еще две проходят боевое слаживание.Народные песниКонцерт вели народный артист России Владимир Машков и телеведущая Юлия Барановская. Выступили Ольга Кормухина, Александр Скляр, Дмитрий Харатьян. Дмитрий Дюжев исполнил "Группу крови" Виктора Цоя. Весь стадион подпевал "Офицерам" Олега Газманова. Он также спел "Солдаты России" и даже несколько раз отжался прямо на сцене.Солист Луганской филармонии Анатолий Лаврентьев обратился к зрителям: "Когда страдают наши женщины, дети, старики, неважно, кто ты, музыкант или шахтер, ты — мужчина, ты должен встать на их защиту. Мы — музыканты — с самого начала спецоперации отложили музыкальные инструменты, ноты и в числе первых пошли защищать нашу землю и наших близких".Николай Расторгуев и группа "Любэ" исполнили композицию "Солдат", Григорий Лепс представил премьеру песни "Родина-мать". А молодой артист SHAMAN спел "Встанем".Единение народаОпрошенные РИА Новости эксперты подчеркнули важность этого мероприятия. Они считают, что подобные концерты нужно проводить чаще."Мир меняется через действия миллионов людей. К сожалению, россияне часто стесняются высказывать свои чувства открыто, но президент помог им сделать это. Сегодня они продемонстрировали единство и уверенность в победе. Их энергия выльется в политические действия. Чем больше таких мероприятий, тем лучше", — уверен политолог Сергей Марков.Его коллега Алексей Мухин отметил, что концерт продемонстрировал общественный консенсус относительно происходящего в зоне СВО.По его словам, вдохновение, которым были охвачены люди, сродни чувствам, испытанным в свое время участниками Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230221/putin-1853468685.html

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

россия

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, донбасс, владимир путин, леонид пасечник, денис пушилин, любэ, вооруженные силы украины, день защитника отечества