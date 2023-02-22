18:39 22.02.2023 (обновлено: 18:50 22.02.2023)
"Нам нет равных!" Путин обратился к россиянам в "Лужниках"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Москве на стадионе "Лужники" состоялся митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. По данным МВД, в нем приняли участие свыше 200 тысяч человек. Перед собравшимися выступил президент России. Как все прошло — в материале РИА Новости.
"Отечество" — святое слово
Глава государства заявил, что в словосочетании "защитник Отечества" есть что-то святое, потому что одна из самых известных молитв начинается с обращения: "Отче наш". При этом в слове "Отечество" соединились родина и семья.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
Президент России Владимир Путин на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
"Есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть: семью и родину. В рамках специальной военной операции мы с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые сейчас стоят здесь. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими! Нам нет равных!" — сказал Путин, пожав руки стоящим на сцене военнослужащим. И вместе со всем стадионом трижды прокричал "Ура!".
Он подчеркнул, что каждый, кто поддерживает военных, — тоже защитник Отечества: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспорта, даже дети, которые пишут письма бойцам. Всем им он передал низкий поклон.
После исполнения гимна России президент вновь подошел к военным, пожал им руки и поговорил с некоторыми из них.
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Лучший год
Также выступили руководители новых российских территорий. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что прошедший год был для Донбасса тяжелым, но все-таки самым лучшим. "Несмотря ни на что, мы достигли поставленных перед собой целей и стали частью России", — подчеркнул он. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что в Донецке чувствуют поддержку всех регионов России и это единственное условие того, чтобы республика выстояла.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Херсоне остались около 60 тысяч человек. Он не сомневается, что город вернется под контроль России. По его словам, этого хотят даже те, кто раньше ждали ВСУ.
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий, Леонид Пасечник, Денис Пушилин и Владимир Сальдо перед церемонией вручения президентом России Владимиром Путиным государственных наград
Евгений Балицкий, Леонид Пасечник, Денис Пушилин и Владимир Сальдо перед церемонией вручения президентом России Владимиром Путиным государственных наград
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова, который незадолго до концерта получил боевое крещение во время разведки. На линии боевого соприкосновения сейчас находится первая рота батальона — 144 бойца. Вторая рота скоро выдвинется на позиции, еще две проходят боевое слаживание.
Народные песни
Концерт вели народный артист России Владимир Машков и телеведущая Юлия Барановская. Выступили Ольга Кормухина, Александр Скляр, Дмитрий Харатьян. Дмитрий Дюжев исполнил "Группу крови" Виктора Цоя. Весь стадион подпевал "Офицерам" Олега Газманова. Он также спел "Солдаты России" и даже несколько раз отжался прямо на сцене.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди перед началом митинга-концерта "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
Люди перед началом митинга-концерта "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
Солист Луганской филармонии Анатолий Лаврентьев обратился к зрителям: "Когда страдают наши женщины, дети, старики, неважно, кто ты, музыкант или шахтер, ты — мужчина, ты должен встать на их защиту. Мы — музыканты — с самого начала спецоперации отложили музыкальные инструменты, ноты и в числе первых пошли защищать нашу землю и наших близких".
Николай Расторгуев и группа "Любэ" исполнили композицию "Солдат", Григорий Лепс представил премьеру песни "Родина-мать". А молодой артист SHAMAN спел "Встанем".
Единение народа
Опрошенные РИА Новости эксперты подчеркнули важность этого мероприятия. Они считают, что подобные концерты нужно проводить чаще.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
Люди на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
"Мир меняется через действия миллионов людей. К сожалению, россияне часто стесняются высказывать свои чувства открыто, но президент помог им сделать это. Сегодня они продемонстрировали единство и уверенность в победе. Их энергия выльется в политические действия. Чем больше таких мероприятий, тем лучше", — уверен политолог Сергей Марков.
Его коллега Алексей Мухин отметил, что концерт продемонстрировал общественный консенсус относительно происходящего в зоне СВО.
По его словам, вдохновение, которым были охвачены люди, сродни чувствам, испытанным в свое время участниками Великой Отечественной войны.
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