https://ria.ru/20230222/poslanie-1853897407.html

КПРФ изучит фото депутата с лапшой на ушах во время послания президента

КПРФ изучит фото депутата с лапшой на ушах во время послания президента - РИА Новости, 22.02.2023

КПРФ изучит фото депутата с лапшой на ушах во время послания президента

Поступок депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который выложил в интернет видео просмотра послания президента с лапшой на своих ушах, не РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T22:52

2023-02-22T22:52

2023-02-22T22:52

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

александр ющенко

самарская губернская дума

владимир путин

михаил матвеев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Поступок депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который выложил в интернет видео просмотра послания президента с лапшой на своих ушах, не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ, оценку ему также должны дать в региональном отделении партии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ). Михаил Абдалкин в среду в своём телеграм-канале выложил видео и фото, на котором он слушает послание президента, повесив себе на уши лапшу. "Это депутат Самарской губернской думы, в которой существует первый секретарь, руководитель регионального отделения, который в первую очередь должен дать правовую и морально-этическую оценку человеку, который является представителем его организации... Первый секретарь в первую очередь должен дать эту оценку и центральная ревизионная комиссия по партийной линии", - сказал он. Депутат выразил также и личное мнение насчёт поступка Абдалкина. По его словам, часто молодые люди "увлечены мнимой популярностью в интернете, и минутное желание быть популярным, получить десяток или сотню лайков зачастую переходят границу морально-этических норм". Ющенко посоветовал Абдалкину "вернуться в реальную жизнь". Депутат Госдумы Михаил Матвеев в разговоре с РИА Новости отметил, что не видел видео и фото с данным инцидентом. "Я не видел этого ролика, не знаю, насколько это достоверно. Михаил Абдалкин - достаточно молодой депутат… известен своими различными акциями протестными, то есть которые проводил там в своем городе… Я не думаю, что это может совпадать с позицией партии, потому что мы достаточно серьезно относимся к посланию президента", - подчеркнул депутат. По его словам, если подобные инциденты были, то оценка соответствующих партийных органов, если там будут найдены нарушения или расхождения с позицией центрального комитета, может последовать. " Надо разобраться", - добавил парламентарий. Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Много внимания Путин уделил и поддержке участников спецоперации. Он также заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853444330.html

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луганская народная республика

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донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , александр ющенко, самарская губернская дума, владимир путин, михаил матвеев, госдума рф, кпрф, происшествия