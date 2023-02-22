https://ria.ru/20230222/plastik-1853447675.html

Во Вьетнаме может случиться катастрофа из-за мусора, что оставляют туристы

Во Вьетнаме может случиться катастрофа из-за мусора, что оставляют туристы - РИА Новости, 22.02.2023

Во Вьетнаме может случиться катастрофа из-за мусора, что оставляют туристы

Количество выброшенных туристами во Вьетнаме пластиковых отходов к 2030 году утроится, говорится в новом отчете Института исследований развития туризма... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T02:06

2023-02-22T02:06

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Количество выброшенных туристами во Вьетнаме пластиковых отходов к 2030 году утроится, говорится в новом отчете Института исследований развития туризма Вьетнама. Согласно данным, до начала пандемии 85 миллионов местных вьетнамских туристов ежегодно выбрасывали около 61 тысячи тонн пластиковых отходов, а 18 миллионов иностранцев – 55 тысяч тонн. "Без немедленных мер количество пластика от туристической деятельности утроится к 2030 году. Это будет огромной нагрузкой для окружающей среды", — приводит слова директора Института исследований развития туризма Нгуен Ань Туан газета VnExpress. Замглавы национального управления туризма Вьетнама Ха Ван Сиу заявил на прошлой неделе, что туриндустрия Вьетнама в последние годы процветает, что приводит к усилению проблемы пластиковых отходов. В качестве меры решения ряд ресторанов, отелей и достопримечательностей могут ввести экспериментальный запрет на изделия из этого материала. В 2020 году Вьетнам принял 3,6 миллиона иностранных туристов, что составляет около 20 процентов от допандемийного уровня. В этом году страна рассчитывает на 8 миллионов посетителей.

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