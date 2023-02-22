https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853837153.html

МИД России призвал Баку и Ереван к работе по нормализации отношений

МИД России призвал Баку и Ереван к работе по нормализации отношений - РИА Новости, 22.02.2023

МИД России призвал Баку и Ереван к работе по нормализации отношений

Москва призывает Баку и Ереван к скорейшему возобновлению ритмичной работы по нормализации армяно-азербайджанских отношений, заявила официальный представитель... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:47

2023-02-22T17:47

2023-02-22T17:48

в мире

баку

россия

ереван

мария захарова

сергей лавров

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва призывает Баку и Ереван к скорейшему возобновлению ритмичной работы по нормализации армяно-азербайджанских отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская сторона последовательно содействует нормализации армяно-азербайджанских отношений, Минобороны России и российский миротворческий контингент в тесном сотрудничестве с МИД прилагает энергичные усилия по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора. ... Мы призываем наших партнеров в Баку и Ереване к скорейшему возобновлению ритмичной совместной работы по каждому из направлений нормализации двусторонних отношений", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она добавила, что с 12 декабря прошлого года во взаимодействии с благотворительными организациями в регион доставлено более 2,5 тонн гуманитарных грузов. "В диалоге с Баку и Ереваном продолжаем поиск взаимоприемлемых развязок, которые помогли бы возобновить полноценное функционирование Лачинского коридора в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и улучшить гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе", - добавила представитель МИД. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

https://ria.ru/20230218/dogovor-1852881993.html

https://ria.ru/20230127/normalizatsiya-1847966109.html

баку

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ереван

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в мире, баку, россия, ереван, мария захарова, сергей лавров, ситуация на армяно-азербайджанской границе