17:47 22.02.2023 (обновлено: 17:48 22.02.2023)
МИД России призвал Баку и Ереван к работе по нормализации отношений
Захарова: Москва призвала Баку и Ереван к возобновлению работы по нормализации отношений
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва призывает Баку и Ереван к скорейшему возобновлению ритмичной работы по нормализации армяно-азербайджанских отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона последовательно содействует нормализации армяно-азербайджанских отношений, Минобороны России и российский миротворческий контингент в тесном сотрудничестве с МИД прилагает энергичные усилия по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора. ... Мы призываем наших партнеров в Баку и Ереване к скорейшему возобновлению ритмичной совместной работы по каждому из направлений нормализации двусторонних отношений", - сказала Захарова на брифинге в среду.
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Она добавила, что с 12 декабря прошлого года во взаимодействии с благотворительными организациями в регион доставлено более 2,5 тонн гуманитарных грузов.
"В диалоге с Баку и Ереваном продолжаем поиск взаимоприемлемых развязок, которые помогли бы возобновить полноценное функционирование Лачинского коридора в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и улучшить гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе", - добавила представитель МИД.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.