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"Когда мы вместе, нам нет равных". Путин выступил на митинге в "Лужниках"

"Когда мы вместе, нам нет равных". Путин выступил на митинге в "Лужниках" - РИА Новости, 22.02.2023

"Когда мы вместе, нам нет равных". Путин выступил на митинге в "Лужниках"

Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:12

2023-02-22T16:12

2023-02-22T18:43

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества."Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами", — сказал глава государства, пожав руки стоящим на сцене военнослужащим.Он перечислил тех, кто поддерживает участников специальной военной операции, добавив, что они тоже являются защитниками Отечества: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспорта, а также дети, которые пишут письма бойцам.После исполнения гимна России президент снова подошел к военным, вновь пожал им руки и поговорил с некоторыми из них.Сообщалось, что всего на митинг-концерт в "Лужниках" могут собраться около 200 тысяч человек. Организаторы раздали зрителям пледы трех цветов и флаги России, а за пределами стадиона развернули полевые кухни с горячим чаем и кашей.

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"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках" "Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках" 2023-02-22T16:12 true PT4M50S

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россия, владимир путин