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"Когда мы вместе, нам нет равных". Путин выступил на митинге в "Лужниках" - РИА Новости, 22.02.2023
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"Когда мы вместе, нам нет равных". Путин выступил на митинге в "Лужниках"
"Когда мы вместе, нам нет равных". Путин выступил на митинге в "Лужниках" - РИА Новости, 22.02.2023
"Когда мы вместе, нам нет равных". Путин выступил на митинге в "Лужниках"
Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:12
2023-02-22T18:43
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества."Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами", — сказал глава государства, пожав руки стоящим на сцене военнослужащим.Он перечислил тех, кто поддерживает участников специальной военной операции, добавив, что они тоже являются защитниками Отечества: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспорта, а также дети, которые пишут письма бойцам.После исполнения гимна России президент снова подошел к военным, вновь пожал им руки и поговорил с некоторыми из них.Сообщалось, что всего на митинг-концерт в "Лужниках" могут собраться около 200 тысяч человек. Организаторы раздали зрителям пледы трех цветов и флаги России, а за пределами стадиона развернули полевые кухни с горячим чаем и кашей.
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"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках"
"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках"
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
16:12 22.02.2023 (обновлено: 18:43 22.02.2023)
 
"Когда мы вместе, нам нет равных". Путин выступил на митинге в "Лужниках"

Президент Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках"

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.
"Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами", — сказал глава государства, пожав руки стоящим на сцене военнослужащим.
Он перечислил тех, кто поддерживает участников специальной военной операции, добавив, что они тоже являются защитниками Отечества: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспорта, а также дети, которые пишут письма бойцам.

"В этом смысле сегодня — при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий — все, весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон!" — сказал Путин.

После исполнения гимна России президент снова подошел к военным, вновь пожал им руки и поговорил с некоторыми из них.
"Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!" — заключил глава государства.
Сообщалось, что всего на митинг-концерт в "Лужниках" могут собраться около 200 тысяч человек. Организаторы раздали зрителям пледы трех цветов и флаги России, а за пределами стадиона развернули полевые кухни с горячим чаем и кашей.
"Сегодня весь народ — защитник Отечества": митинг-концерт с участием Путина
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Митинг-концерт проходит в преддверии Дня защитника Отечества и посвящен участникам специальной военной операции.

Митинг-концерт Слава защитникам Отечества! в Москве
1 из 12

Митинг-концерт проходит в преддверии Дня защитника Отечества и посвящен участникам специальной военной операции.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Александр Вильф

Мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Вместе со всеми он спел гимн и поприветствовал офицеров.

Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте Слава защитникам Отечества!
2 из 12

Мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Вместе со всеми он спел гимн и поприветствовал офицеров.

© Александр Вильф
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Сегодня при защите интересов страны, людей культуры, языка и территории весь народ является защитником Отечества, убежден Путин.

Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте Слава защитникам Отечества!
3 из 12

Сегодня при защите интересов страны, людей культуры, языка и территории весь народ является защитником Отечества, убежден Путин.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

"Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!" — сказал глава государства.

Люди на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! в Лужниках
4 из 12

"Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!" — сказал глава государства.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Перед началом митинга выступили известные артисты. На фото — Григорий Лепс.

Певец Григорий Лепс выступает Слава защитникам Отечества! в Лужниках
5 из 12

Перед началом митинга выступили известные артисты. На фото — Григорий Лепс.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Трибуны Лужников переполнены.

Люди перед началом митинга-концерта Слава защитникам Отечества! в Лужниках
6 из 12

Трибуны Лужников переполнены.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанк

Зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России.

Выступление музыкального коллектива на митинг-концерте Слава защитникам Отечества! в Лужниках
7 из 12

Зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Митинг-концерт собрал порядка 200 тысяч человек.

Митинг-концерт Слава защитникам Отечества! в Лужниках
8 из 12

Митинг-концерт собрал порядка 200 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Девушка перед началом митинга-концерта "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках".

Девушка перед началом митинг-концерта Слава защитникам Отечества! в Лужниках
9 из 12

Девушка перед началом митинга-концерта "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Снаружи установили отдельные камеры для тех, кто не смог попасть на стадион.

Люди перед началом митинг-концерта Слава защитникам Отечества! в Лужниках
10 из 12

Снаружи установили отдельные камеры для тех, кто не смог попасть на стадион.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Там же развернули полевые кухни, где раздавали горячий чай и еду.

Митинг-концерт Слава защитникам Отечества! в Лужниках
11 из 12

Там же развернули полевые кухни, где раздавали горячий чай и еду.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Зрители перед началом митинга-концерта в "Лужниках".

Люди перед началом митинга-концерта Слава защитникам Отечества! в Лужниках
12 из 12

Зрители перед началом митинга-концерта в "Лужниках".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Митинг-концерт проходит в преддверии Дня защитника Отечества и посвящен участникам специальной военной операции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Вместе со всеми он спел гимн и поприветствовал офицеров.

© Александр Вильф
3 из 12

Сегодня при защите интересов страны, людей культуры, языка и территории весь народ является защитником Отечества, убежден Путин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 12

"Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!" — сказал глава государства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Перед началом митинга выступили известные артисты. На фото — Григорий Лепс.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Трибуны Лужников переполнены.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
8 из 12

Митинг-концерт собрал порядка 200 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Девушка перед началом митинга-концерта "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Снаружи установили отдельные камеры для тех, кто не смог попасть на стадион.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Там же развернули полевые кухни, где раздавали горячий чай и еду.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Зрители перед началом митинга-концерта в "Лужниках".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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