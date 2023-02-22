МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества."Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами", — сказал глава государства, пожав руки стоящим на сцене военнослужащим.Он перечислил тех, кто поддерживает участников специальной военной операции, добавив, что они тоже являются защитниками Отечества: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспорта, а также дети, которые пишут письма бойцам.После исполнения гимна России президент снова подошел к военным, вновь пожал им руки и поговорил с некоторыми из них.Сообщалось, что всего на митинг-концерт в "Лужниках" могут собраться около 200 тысяч человек. Организаторы раздали зрителям пледы трех цветов и флаги России, а за пределами стадиона развернули полевые кухни с горячим чаем и кашей.
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353
60
353
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"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках"
"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках"
"Когда мы вместе, нам нет равных". Путин выступил на митинге в "Лужниках"
Президент Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках"
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.
"Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами", — сказал глава государства, пожав руки стоящим на сцене военнослужащим.
Он перечислил тех, кто поддерживает участников специальной военной операции, добавив, что они тоже являются защитниками Отечества: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспорта, а также дети, которые пишут письма бойцам.
"В этом смысле сегодня —при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий — все, весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон!" — сказал Путин.
После исполнения гимна России президент снова подошел к военным, вновь пожал им руки и поговорил с некоторыми из них.
"Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!" — заключил глава государства.
Сообщалось, что всего на митинг-концерт в "Лужниках" могут собраться около 200 тысяч человек. Организаторы раздали зрителям пледы трех цветов и флаги России, а за пределами стадиона развернули полевые кухни с горячим чаем и кашей.
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